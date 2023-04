ประมวลภาพบรรยากาศ สงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ คึกคัก นักท่องเที่ยวทั่วโลกแห่เล่นน้ำ สุดมันส์ สมเป็น The Best Songkran Landmark of Thailand

วันที่ 13 เม.ย.2566 ประมวลภาพบรรยากาศแลนด์มาร์สงกรานต์ระดับโลกเซ็นทรัลเวิลด์มหาบันเทิง รื่นเริงครบรส ทุกสายคอนเสิร์ต สายสาดน้ำ สายมู สายกิน สายตี้ สายครอบครัว มันส์ครบจบในที่เดียว

• สุดปังพลังดนตรี SUPERFLUID centralwOrld x 4Nologue คอนเสิร์ตระดับโลก ไลน์อัปศิลปินและดีเจแบบจัดเต็ม กว่า 100 ชีวิต ท่ามกลางเอ็ฟเฟ็กต์คลื่นน้ำสุดล้ำแถมชุ่มฉ่ำ บริเวณ Square A, B และ C 14-16 เม.ย. 66

• สุดมันส์ทั้งครอบครัว POKÉMON WATER FESTIVAL กระจายความสดชื่นแบบยกครอบครัว กับโปเกมอนสุดน่ารัก บริเวณ Square E และ F 14-16 เม.ย. 66

• สุดอร่อยแถมบันเทิง เช็กอินแบบสงกรานต์พระนคร อิ่มอร่อยกับอาหารเด็ด ในบรรยากาศไทยร่วมสมัย กว่า 100 เมนู ชั้น 1 โซน Eden 11-18 เม.ย. 66 พิเศษ โซน Hug Thai อร่อยกับเมนูเด็ดช่วงเทศกาลสงกรานต์

• สุดจัดมหัศจรรย์แห่งมู ครบเครื่องเรื่องมู มาสรงน้ำพระพุทธเมตตา จากมหาเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ชั้น 1 โซน Beacon 10-17 เม.ย. 66 ห้ามพลาด ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรเรื่องความสำเร็จ และขอพรพระตรีมูรติ ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะความรัก เช็กพิกัดมหาบันเทิงทั่วไทย http://bit.ly/40eNVdc

• เดินทางสะสดวกสบาย ไม่ปิดถนน พร้อมที่จอดรถ 6,000 คัน

• มาตรการสงกรานต์เซ็นทรัลปลอดภัย ตามมาตรการของกทม.

