สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ชวนฉลองปีใหม่ไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ BEX (เบ็กซ์) จัดยิ่งใหญ่ สงกรานต์ 2 สไตล์ คึกคักทั้งสยาม–สามย่าน สงกรานต์ปีนี้ ไปสาดความสนุก สาดความมันส์ พร้อมปล่อยจอยไปด้วยกัน กับ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย ที่สยามสแควร์ และ “เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปี 2566 ยกระดับสู่สากลกับ งานเทศกาล สาดความสุข สนุกแบบอินเตอร์ INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023 ตลอดถนนจุฬาฯ ซอย 5 (ถนนอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ) สามย่าน กทม.ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 เที่ยวฟรี ตลอดงาน

มาปล่อยจอยความสนุก ณ สยามสแควร์ ร่วมกับ BEX (เบ็กซ์) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยิ่งใหญ่แห่งปี จัดงาน “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย” ที่เนรมิต สยามสแควร์ ให้เป็นลานสงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่แป้ง และไม่แอลกอฮอล์ เชิญชวนชาวไทย และต่างชาติ แต่งตัวให้จอยกับไอเท็มผ้าขาวม้าสุดคูล นุ่งชุดไทย พาดผ้าขาวม้า หรือ แต่งชุดไทยสวยเก๋ มาสัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ตามวิถีชาวสยามกับกิจกรรมความสนุก สุขใจ ปล่อยจอย ทั้งหมด 5 โซนด้วยกัน

โซนที่ 1 “จอยสาดสนุก” จอยไปกับโซนเล่นน้ำ จอยสุดๆ บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีแต่รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะโดยเนรมิตสยามสแควร์ให้เป็นสวนน้ำ สาดสนุก สุดหรรษา เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นสนุก เที่ยวได้ทั้งครอบครัว เที่ยวสนุก ปลอดภัย กับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในทุกโซน

โซนที่ 2 “จอยสิริมงคล” โซนนี้ จอยไปกับ ขบวนแห่พระ ที่สามารถเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย เวลา 13.00–14.00 น. และ 15.00–16.00 น.

โซนที่ 3 “จอยสุข” จอยกันแบบไม่ยั้ง สนุก สุดมันส์ กับ มินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ของเหล่านักร้องศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 3 วัน นำทีมโดย 4EVE / NO ONE ELSE / 2FLOW / FLI:P / LIPTA / BAMM / BELL WARISSARA / PROXIE / MAIYARAP / THE7 และเซอร์ไพรส์พิเศษสุดๆ งานนี้ มีศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลี “8TURN” มาร่วมโชว์ความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ตอีกด้วย

โซนที่ 4 “จอยเต็มอิ่ม” ชวนกันมาจอยอิ่มท้อง อิ่มอร่อยไปกับร้านเด็ดชื่อดัง อาหารรสเลิศ สไตล์ Grab & Go ที่คัดสรรมาให้ ชิม ชิลล์ ตลอดกันทั้ง 3 วัน ที่สยามสแควร์ ซอย 3 และ ซอย 5 สนุกด้วย อิ่มท้องด้วยงานนี้ รับรองฟินกันสุดๆ

โซนที่ 5 “จอยระรื่น” โซนนี้ จัดเต็ม ตื่นตา ตื่นใจไปกับ โป๊ยเซียนสไลเดอร์ยักษ์ ความยาวกว่า 50 เมตร สุดมันส์ไปกับ Water ball เพิ่มความสนุกกลางสวนน้ำมีที่นี่ที่เดียวสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์นานาชาติ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) “เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปี 2566 ตลอดถนนจุฬาฯ ซอย 5 (ถนนอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ) สามย่าน

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนกิจกรรม ประกอบด้วย

• ขบวนแห่สงกรานต์นานาชาติ สุดอลังการ INTERNATIONAL CARAVAN พบขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมนานาชาติ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 จาก 5 ประเทศ โดย ประเทศไทย กับขบวนแห่พระแก้วมรกตประดิษฐานบนรถบุษบกพร้อมขบวนรถนางสงกรานต์ โดย “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก”

ประเทศจีน กับขบวนสีสันความสุขของชาวสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชุดแต่งกายวัฒนธรรมพื้นเมือง

ประเทศอินเดีย กับขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันความสนุกในรูปแบบของเทศกาลโฮลี่ หรือการสาดสี พร้อมโชว์ในสไตล์ Bollywood

ประเทศญี่ปุ่น กับรถขบวนเซ็ตซึบุน จากประเทศญี่ปุ่นนำทีมด้วยจังหวะกลองสร้างความตื่นตัว พร้อมปีศาจ การโยนถั่ว และตกแต่งด้วยเสาโทริอิกับดอกซากุระ

ประเทศเกาหลี พบกับขบวนแห่บอนยองเกาหลี สื่อถึงความสดใสจากท้องทะเล สนุกสนานในแบบเฟสติวัลริมทะเลของประเทศเกาหลี

• AMAZING SPLASH OF THE WORLD จำลองบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมของต่างประเทศที่มีความใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานต์ประเทศไทยมานำเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย นำเสนอ “เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” พบกับการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านรูปแบบของการสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่นักท่องเที่ยวได้ทำด้วยตนเอง ประกอบด้วย

ภาคเหนือ นำเสนอการทำตุงน้ำศักดิ์สิทธิ์ และการทำน้ำส้มป่อยสำหรับใช้ในพิธีรดน้ำดำหัววิถีล้านนา

ภาคกลาง นำเสนออาหารคาวหวานในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ข้าวแช่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีเสียเคราะห์ (สะเดาะเคราะห์)

ภาคตะวันออก นำเสนอพิธีก่อเจดีย์ทรายข้าวเปลือกของจ.ฉะเชิงเทรา / พิธีก่อเจดีย์ทราย จ.ชลบุรี

และ ภาคใต้ นำเสนอประเพณีแห่นางดาน จ.นครศรีธรรมราช ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและ DIY รวมทั้งกิจกรรมการสรงน้ำพระและก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย

ประเทศเกาหลีใต้ นำเสนอ “เทศกาลโคลนจากเมืองโพเรียง” พบกับสระโคลนที่ได้นำเข้าโคลนมาจากเมืองโพเรียง ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงแช่โคลน, การทาโคลนทั่วตัว, การแข่งเกมชิงรางวัลกลาง สระโคลน พร้อมบรรยากาศที่เร้าใจจากดีเจจากประเทศเกาหลี

ประเทศอินเดีย นำเสนอ “เทศกาลโฮลี” สนุกสนานตามประเพณีของอินเดียที่ใช้ผงสีแสดงถึงมิตรภาพ พร้อมการแสดงดนตรี การเต้นของสาวอินเดียในสไตล์ Bollywood นอกจากนี้ ยังมีจุดให้ผู้ร่วมงานได้เข้าสักการะพระพิฆเนศอีกด้วย

ประเทศจีน นำเสนอ “เทศกาลสงกรานต์สิบสองปันนา” พบกับการนำเสนอเครื่องแต่งกายตามประเพณีของชาวไทลื้อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงเชิงวัฒนธรรมฟ้อนรำ เพื่อทำพิธีขอน้ำ ขอฝน จากเทวดา ฟ้าดิน

ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอ “เทศกาลเซ็ตซึบุน” เทศกาลแห่งการเป่าสิ่งชั่วร้าย และเสริมสิริมงคล ด้วยการโปรยถั่วใส่ยักษ์ เพื่อเป็นการขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย

• พบกับบรรยากาศแห่งความสนุกแบบ NON-STOP ไปกับ MAIN STAGE กิจกรรม SPLASH

ความสนุกบนเวที พบกับศิลปินนักร้องดีเจชาวไทย และชาวต่างชาติ นำโดย ศิลปิน โจอี้บอย, อ๊อฟ ปองศักดิ์, วง LAZ1, วง No One Else, ซานิ, วง Yes Indeed, พร้อมความสนุกกับดีเจจากประเทศเกาหลี อินเดีย ญี่ปุ่น และจีน พร้อมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติมากมาย พร้อมจัดเต็มด้วย WATERBOMB และอุโมงค์น้ำ

• AMAZING FOOD ยกกองทัพเสบียงบูธอาหาร และ Food Truck เติมความอร่อยแบบนานาชาติ ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และไทย รวมกว่า 30 ร้านค้า

ฉลองปีใหม่ไทยสาดสนุกอัดแน่นกับหลากกิจกรรมเที่ยวสงกรานต์กับ PMCU กับ “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย” เข้างานได้ 4 ประตู (1.)ประตูฝั่งถนนพญาไท (2.)ประตูสยามสแควร์ ซอย3 (3.)ประตูสยามสแควร์ ซอย5 (4.) ประตูฝั่งถนนอังรีดูนังต์ ที่สยามแควร์ และ“เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023 2023 ตลอดถนนจุฬาฯ ซอย 5 (ถนน อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ) สามย่าน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 เวลา 11.00–22.00 น. เที่ยวฟรีตลอดงาน