11 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพฯ – OPPO ประกาศสมาร์ตโฟนจอพับเครื่องแรก OPPO Find N2 Flip จะเป็นหนึ่งในสมาร์ตโฟนรุ่นแรกของโลกที่ได้รับการอัปเดต Google Android 14 Beta 1 ใหม่ โดยนักพัฒนาและผู้ใช้รายแรกสามารถใช้งาน ColorOS เวอร์ชันของนักพัฒนาซึ่งสร้างขึ้นจาก Beta แรกของ Android 14 ทดลองฟีเจอร์และ API ใหม่บนสมาร์ตโฟนจอพับ OPPO

“OPPO Find N2 Flip สร้างมาตรฐานระดับสูงสำหรับสมาร์ตโฟนจอพับรุ่นใหม่ เราได้ผสมผสานวิศวกรรมและนวัตกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรมเข้ากับหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้าง OPPO Find N2 Flip” Peter Dohyung Lee, head of the flagship product line at OPPO กล่าว “การร่วมมือกับ Google ทำให้ OPPO นำฟีเจอร์ Speech-to-Text มาใช้บนหน้าจอด้านนอกของ OPPO Find N2 Flip ได้ ยิ่งไปกว่านั้นด้วย Android 14 เราจะยังคงพัฒนาสมาร์ตโฟนจอพับให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัยเข้ากับซอฟต์แวร์ที่เหนือชั้น”

Android 14 มีการอัปเดตหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการปรับแต่งผู้ใช้ มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายมากขึ้น เช่น ลูกศรย้อนกลับกลางหน้าจอใหม่ และ system share sheet ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยระบบอนุญาตให้แอปจำกัดการมองเห็นของมุมมองที่ระบุเฉพาะกับบริการการเข้าถึงเท่านั้น ทุกวันนี้ อุปกรณ์จอพับได้เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแอปที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ นักพัฒนายังได้รับการสนับสนุนให้ใช้ Android API, เครื่องมือ และทรัพยากรที่ Google จัดหาให้เพื่อสร้างแอปที่ออกแบบมาสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

การอัปเดต Android 14 Beta 1 จะพร้อมใช้งานสำหรับ OPPO Find N2 Flip ซึ่งเปิดตัวทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 OPPO Find N2 Flip มาพร้อมกับหนึ่งในหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม รอยพับที่มองไม่เห็นด้วย Flexion Hinge รุ่นใหม่ล่าสุด อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานตลอดวันด้วยการชาร์จไว SUPERVOOC ยิ่งไปกว่านั้น ยังมาพร้อมกับคำมั่นสัญญาในการอัปเดต ColorOS หลักสี่รายการ และการอัปเดตด้านความปลอดภัยเป็นเวลาห้าปีสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก

นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลด ColorOS เวอร์ชันของนักพัฒนาที่สร้างขึ้นจาก Android 14 Beta 1 ได้แล้วตอนนี้ และภายในปีนี้ผู้ใช้ทั่วโลกของ OPPO Find N2 Flip สามารถเตรียมพบกับ ColorOS เวอร์ชันสาธารณะที่ใช้ Android 14 ได้