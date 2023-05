หากให้นิยามคำว่าศิลปะ คงมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้สร้างนิยามในแบบของคุณ แสดงความสามารถในการวาดภาพระบายสี ปลุกพลังความเป็นศิลปิน ผ่านการประกวดวาดภาพสีน้ำ ในกิจกรรม “BEM Art Contest ครั้งที่ 1 ” ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) และประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักด้านศิลปะ ภายใต้โครงการ “Metro Art สถานีพหลโยธิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศนียบัตร หากคุณมีความฝัน มีใจรักในงานศิลป์ อยากโชว์ความสามารถให้โลกรู้ อย่ารอช้า!! ศิลปินหน้าใหม่อาจเป็นคุณ โดย BEM จะจัดการประกวดพร้อมตัดสินและมอบรางวัล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

BEM มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานศิลปะให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยใช้พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ (Art Learning Center) โดยมี อ.บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสีน้ำระดับ World Master คนไทยคนแรกในระดับโลก พร้อมศิลปินที่มีชื่อเสียงแขนงต่าง ๆ มากมายมาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านงานศิลป์ตลอดปี 2566 สนใจตามล่าความฝัน สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพสีน้ำได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro (รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด) หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT