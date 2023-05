บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) เปิดคอร์สเรียนฟรี ในเดือนมิถุนายน กับกิจกรรม “Art Activities” ภายใต้โครงการ “Metro Art สถานีพหลโยธิน” กับ Workshop “วาดภาพด้วยสีน้ำ” ศาสตร์งานศิลป์ที่ใช้สมาธิค่อนข้างสูง และยังเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งการ วาดภาพสีน้ำที่ต้องใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบในการนำมาปรับใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ในคอร์สนี้ จะสอนตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ สอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การวาดภาพสีน้ำจาก อ.บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย และศิลปินสีน้ำระดับ World Master คนไทยคนแรกหนึ่งเดียวในระดับโลกของ IWS (International Watercolor Society) และทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสีน้ำของเมืองไทย ซึ่งคอร์สนี้เปิดเรียนทุกวันพุธตลอดเดือนมิถุนายน ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ที่ Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT