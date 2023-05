สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา สยามเซ็นเตอร์คือศูนย์รวมแฟชั่นและนำเสนอทุกเทรนด์และไลฟ์สไตล์ทุกกระแสโลก เปิดรับทุกคอมมูนิตี้ ทุกเจนเนอเรชั่น ที่ต้องการมีเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจใหม่ๆ Be Inspired อยู่เสมอ นอกจากนี้ สยามเซ็นเตอร์ ยังเป็นศูนย์รวมงานสร้างสรรค์และมอบโอกาสให้กับคอมมูนิตี้ที่หลากหลาย ยอมรับทุกคุณค่าอย่างเท่าเทียม

เมื่อปี 2564 สยามเซ็นเตอร์ ประกาศจุดยืน DiversCity Buildin ศูนย์รวมคอมมูนิตี้และให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลายในทุกด้าน อาทิ เพศ เชื้อชาติ สุขภาพ โดยได้มีการจับมือกับแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำ และสนับสนุนร้านค้าแบรนด์ต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองแคมเปญโลก Pride Month เป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) องค์กรระดับโลกที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนตามหลักธรรมาภิบาลในทุกด้าน ซึ่งสยามเซ็นเตอร์ นับเป็นศูนย์การค้าแรกในประเทศไทยที่ร่วมกับ UNDP ในการประกาศตัวเป็น DiversCity Building

ที่ผ่านมา สยามเซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับ UNDP และพันธมิตรอีกมากมาย จัดกิจกรรมและส่งเสริมทุกความหลากหลาย ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม มาโดยตลอด สำหรับเดือนมิถุนายน 2566 นี้ สยามเซ็นเตอร์ ได้จัดแคมเปญ Siam Center The World of Freedom and Pride 2023 ฉลองเดือนแห่ง Pride อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย เตรียมกิจกรรมแบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือน เนรมิตตกแต่งทั่วศูนย์ในธีม PRIDE รวมถึงกิจกรรมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งกิจกรรม เสวนา, Art Exhibition, คอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆรวมถึงพื้นที่ Show ของกลุ่ม LGBTQs เพื่อฉลอง Pride Month โดยจะมีการประกาศตารางกิจกรรมและเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน พร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมงาน Bangkok Pride 2023 งานไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดโดย องค์กรบางกอกนฤมิตไพรด์ และกรุงเทพมหานคร โดย บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด , กรุงเทพมหานคร พร้อมภาคประชาสังคมและภาคเอกชน แสดงพลังรวมศักยภาพจากหลากหลายองค์กร ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด เป็นผู้นำในการแถลงข่าวภายใต้แนวคิด “Beyond Gender ประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศใดที่คุณอยากก้าวข้าม”

วาดดาว – ชุมาพร แต่งเกลี้ยง กล่าวว่า “การจัดงานบางกอกไพรด์มีเป้าหมายในการผลักดันให้ไทยจัดงานระดับโลก World Pride เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของ LGBTQIAN+ จากทั่วโลก เพราะเชื่อมั่นว่าชุมชนผู้มีความหลากหลายในประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงานระดับโลก World Pride ในปี 2028 ได้ โดยเป้าหมายในการจัดงานไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลอง แต่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถฉลองความไพรด์ได้ตลอดทั้งปี และหากถ้า Bangkok Pride ทำได้สำเร็จจะถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นการเปิดประตูความหลากหลายทางเพศให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้”

พบกับประสบการณ์การเดินพาเหรดที่สนุกสนาน เป็นมิตรกับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ให้ความใส่ใจสำหรับผู้พิการ ในงาน Bangkok Pride 2023 ผ่านขบวนพาเหรดที่เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 บริเวณด้านหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ยาวไปจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมด้วยธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทย ที่จะโบกสะบัดเพื่อประกาศชัดถึงความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งไฮไลท์กิจกรรมงานตลอดเส้นทาง เปิดพร้อมต้อนรับให้ทุกคนที่สนใจมาร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 14:00 – 20:00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 นี้