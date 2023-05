หัวเว่ย เปิดประตูสร้างธุรกิจไทยไร้พรมแดน เผยโซลูชันพร้อมพันธมิตรใหม่ในงาน Petal Ads Summit 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Go Beyond, Go Borderless เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา

หัวเว่ย ประเทศไทย พร้อมด้วยเอ็นทราวิชั่น เปิดแพลตฟอร์มนำเสนอโอกาสพัฒนาธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดในตลาดไทยอีกครั้งกับ Petal Ads Summit 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Go Beyond, Go Borderless’ พร้อมด้วยเอดีเอ ประเทศไทยและแอพส์ฟลายเออร์ และบริษัทอื่นๆ ด้านสื่อ การตลาด และเทคโนโลยีระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน

ร่วมแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการโฆษณาผ่านทางสมาร์ทดีไวซ์ในปัจจุบัน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ภายในงาน Petal Ads ยังลงนามความร่วมมือกับ คิง เพาเวอร์ (King Power) และโกคู (GOKOO) ในการพัฒนาอีโคซิสเต็มของการโฆษณา เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ รวมถึงผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการของไทยสู่ผู้ใช้ทั่วโลก

Petal Ads แพลตฟอร์มโฆษณาที่วิวัฒนาการมาจาก HUAWEI Ads ได้ร่วมมือกับแบรนด์ พันธมิตรองค์กรต่างๆ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ มาแบ่งปันความคิดเห็นและความท้าทายในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ซึ่งนับเป็นโอกาสที่จะให้แบรนด์ต่างๆ ได้นำข้อมูลเชิงลึกที่จะได้รับจาก Petal Ads ไปใช้ในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้เติบโต ในยุคแห่งการโฆษณาบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเติบโตอย่างยิ่งในระดับโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว คมนาคม การเงิน อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณอารดา ดวงดาว ซีเนียร์ ไคลเอนต์ พาร์ทเนอร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ Entravision กล่าวว่า “ขณะนี้วินาทีที่ผู้บริโภคค้นพบแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล เกิดขึ้นได้จากช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการจับมือกันระหว่าง Entravision และ Petal Ads จะช่วยเพิ่มโอกาสให้แบรนด์สร้างจุดแข็งให้ตัวเอง

โดยการเข้าถึงผู้บริโภคครบทุกช่องทาง พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”

นอกจากนี้ Petal Ads ยังประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจค้าปลีกปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และบริษัท โกคูออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการ GOKOO แพลตฟอร์มสั่งอาหารยอดนิยมของชาวจีนในไทย สั่งอาหารง่ายแค่ปลายนิ้ว

โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ความร่วมมือกับทั้งสองบริษัททั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาโฆษณาที่มีคุณภาพส่งตรงสู่ผู้ใช้งานในประเทศ พร้อมมุ่งสร้างความสำเร็จให้พันธมิตรในตลาดประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง

“เรามีความตื่นเต้นที่ได้ประกาศความร่วมมือกับคิง เพาเวอร์ และโกคู” ไพค์ ซุน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาและการปฏิบัติงานอีโคซิสเต็ม หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าว “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีอิทธิพล และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อมอบบริการให้แก่ผู้บริโภคในตลาด และเราพร้อมที่จะนำโซลูชันที่ล้ำสมัยและคุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมมาสู่ลูกค้าของเราต่อไป”

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ Petal Ads เพื่อมอบบริการโฆษณาอันเหนือระดับบนสมาร์ทดีไวซ์ให้เข้าถึงลูกค้าของเรา ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว

เราพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติ มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เดินทางไปโดยอาศัยพลังของเทคโนโลยี และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล รวมไปถึงมุมมองที่แตกต่างและสร้างสรรค์ เราพร้อมที่จะให้ลูกค้าทั่วโลกได้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างพิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผ่านการดำเนินงานของ 8 กลุ่มธุรกิจของบริษัท

รวมถึงธุรกิจค้าปลีกปลอดภาษี และเราเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ล้ำสมัยของ Petal Ads จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้”

ไพค์ ซุน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาและการปฏิบัติงานอีโคซิสเต็ม หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายในการผลักดันธุรกิจของไทยผ่านโซลูชันการค้าระดับโลกให้เหนือชั้นมากขึ้นนั้นไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์มอื่นๆ

แต่คือการมอบทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจให้มากขึ้น ดังนั้นการนำเสนอ 2 โซลูชันใหม่ในงาน Petal Ads Summit ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มแรงหนุนธุรกิจในประเทศให้เดินหน้าสู่การเชื่อมต่อกับตลาดโลกมากยิ่งขึ้น”

“การเสริมแกร่งจุดยืนของธุรกิจดังกล่าว นอกจากจะช่วยสร้างหนึ่งในอีโคซิสเต็มแพลตฟอร์มโฆษณาบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มข้นที่สุดในไทยแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้ตลาดไทยมีศักยภาพที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและพรมแดนไปได้ไกลขึ้นอีกด้วย

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ เรามีโอกาสพัฒนาธุรกิจข้ามพรมแดนได้อย่างเต็มพิกัด โดยเฉพาะเมื่อตลาดประเทศจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน” ไพค์ ซุน กล่าวเสริม

ในงานสัมมนา Petal Ads ได้ประกาศรีแบรนด์ HUAWEI Ads ให้เป็น Petal Ads นำเสนอโซลูชันที่พัฒนาให้เหนือระดับ และไร้พรมแดนไปอีกขั้นให้กับกลุ่มตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น

โดยมุ่งหวังว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้จะมีส่วนเสริมให้การโฆษณาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยยกระดับนวัตกรรมล่าสุด และโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Petal Ads แพลตฟอร์มการตลาดอัจฉริยะครบวงจร พร้อมมอบบริการสร้างโอกาสทางการเงินผ่านการตลาดและการเข้าชมของผู้บริโภคให้กับนักโฆษณา และสื่อต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความเติบโตทางธุรกิจ

และยกระดับมูลค่าแบรนด์ โดยใช้จุดแข็งของหัวเว่ยไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ อีโคซิสเต็ม “1+8+N” ครบวงจร การสร้างการตลาดดิจิทัลของหัวเว่ย การจับมือร่วมกันกับพันธมิตรที่หลากหลาย พร้อมเพิ่มทรัพยากรทางธุรกิจเพื่อขยายการเข้าถึงและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้านการโฆษณาได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น