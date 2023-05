สนุกแบบมีสาระ ภายในงานเข้มข้นด้วยสตอรี่ ทิปส์ นวัตกรรมสุดว้าว สินค้าและบริการ เพื่อสายรักษ์โลกทุกเลเวล! พบกับบูธและกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ Better Stories, Better Environment, Better EV, Better Choice, Better Style, Better Workplace

ช้อปให้โลกเลิฟ กับ Better Choice และ Better Style ที่โซน Dazzle ช้อปครบ 1,000 บาท ภายในงานหรือในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลุ้นรับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษมากมาย*

ไอศกรีมสุดปัง ที่ทุกคนรอคอย Melting Planet Ice cream รสชาติใหม่ ‘Stopping PM2.5’ Ice cream มาในธีมโลกร้อนและปัญหาฝุ่น รับฟรี! ไอศกรีม 1 ลูก เมื่อสแกน QR ร่วมสนุกตอบคำถาม ครบ ทั้ง 6 โซน ตามกำหนด

ทุกคนคือฮีโร่ของโลก แค่คุณแวะมาที่งาน เท่ากับคุณมีส่วนช่วยปลูกต้นไม้ 1 ต้น ในแผนปลูกป่าล้านต้นของเซ็นทรัลพัฒนา

Green Citizens ร่วมงานแชร์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลก นำโดย “โทนี่ รากแก่น”, “ซี-พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์”

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมกันแสดงพลังรักโลกจัดงานกรีนเอ็กซ์โปแห่งปี “Better Futures Project 2023” ส่งเสริมด้านความยั่งยืน ให้ความรู้ ตีคู่มาพร้อมความสนุก รวมเทคนิคและทริคเด็ดๆ ที่จะช่วยกู้โลก พร้อมชูนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน ทั้งโซลาร์เซล อีวีชาร์จเจอร์ รถไฟฟ้า สินค้าและบริการสำหรับสายรักษ์โลกไว้ในงานเดียว ใจกลางกรุงเทพฯ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ ทดลองเล่น และลงมือทำ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้าง “Better Effect” สำหรับโลก

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และ วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย โทนี่ รากแก่น และ ซี-นุนิว สองหนุ่มสุดฮอต ร่วมสร้างสีสันและแชร์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลก

งานนี้เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 จับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA, บริษัท วอลโว่คาร์ (ประเทศไทย) หรือ Volvo, บริษัท เลกซัส ประเทศไทย จำกัด หรือ LEXUS, บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด หรือ AXA,บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด โดยแบรนด์ Dyson กับ The Body Shop, บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จํากัด หรือ Yves Rocher และ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยแบรนด์ Anello

ปักหมุดไว้ วันที่ 24-29 พ.ค. 66 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานคุณจะได้เรียนรู้ว่า ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันทั้ง ทั้ง Eat-Shop-Work-Play-Stay-Live สามารถเปลี่ยนแปลงให้โลกดีขึ้นได้อย่างไร พบกับโซนไฮไลท์

Better Stories: เล่าเรื่องผ่าน Art Book of Betterment ผ่านงานอาร์ตสุดคิวท์ ผลงานจากอิลลัสเตรเตอร์ชื่อดัง คุณป่าน นิตตา ประภัสภักดี หรือ Paan Nitta ที่นำเสนอเรื่องความยั่งยืนให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและน่ารัก พร้อมชวนคุณมาทานอาหาร ช้อปปิ้ง อยู่อาศัย ทำงาน ท่องเที่ยว และเล่น เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อโลกที่ดีขึ้น และ ครั้งแรกกับการออกบูธจากโครงการที่อยู่อาศัยจากเซ็นทรัลพัฒนา ที่นำเสนอไอเดียบ้านรักษ์โลก ให้โลกรัก

Better Workplace : พื้นที่สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศรุ่นใหม่ที่ centralwOrld Offices สำนักงานสุดทันสมัยที่ใจใส่เรื่องความยั่งยืน พับกับกิจกรรมเสวนาและเวิร์กช็อปจากพันธมิตรชื่อดังด้านการจัดการพลังงานและขยะอย่างครบวงจร

Better Environment: บูธสุดยิ่งใหญ่จากการไฟฟ้านครหลวงที่จะมาแชร์ทริคประหยัดไฟ และ ไอเดียลดค่าไฟในบ้านที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมด้วยบริการต่างๆ ที่ครบครัน แบบ One stop service

Better EV: เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ถึง 2 รุ่น จาก Lexus และ Volvo พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่มามอบให้คุณที่งานนี้งานเดียว

Better Style: บูธที่จะมาเผยความสำคัญของอุตสาหกรรม BCG (Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกิจแนวใหม่ ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก ด้วยเป้าหมาย ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และ พบกับแนวคิดแฟชั่นที่ยั่งยืน จากแบรนด์ไทยรักษ์โลกที่โกอินเตอร์ กับ Earthology และพบกับ Loopers บูธจากสตาร์ทอัพแฟชั่นรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจโลก ที่เปลี่ยนแนวคิดการซื้อเสื้อผ้า ด้วยแนวคิด #wearวนไป และ การเป็นแพลตฟอร์มขวัญใจนักช้อปเสื้อผ้ามือสองของยุคนี้

Better Choice: สินค้าและบริการมากมายสำหรับสายรักษ์โลก อาทิ Uniqlo, Anello, Body Shop, Yve Rovchers , Axxa และอื่นๆ อีกมากมาย Anello: พบกับการออกบูธครั้งแรกของ Crossbottle Series กระเป๋ารักโลกษ์จากแบรนด์ anello ที่ใช้วัสดุในการออกแบบมาจากขวดน้ำพลาสติกโดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล และดีไซน์ออกมาเป็นกระเป๋าสะพายหลังรูปทรง Mouthpiece ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ anello ตัวกระเป๋าสามารถเปิดได้กว้างและมีช่องเปิดด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการหาและหยิบสิ่งของ ด้วยการดีไซน์จากวัสดุธรรมชาติ ทำให้กระเป๋ามีฟังก์ชัน ที่มีน้ำหนักเบา ทนทานและดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิงที่ต้องการกระเป๋าที่ทั้งสวย ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม The Body Shop: มาช่วยกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลกับ The Body Shop ในแคมเปญ Be Seen Be Heard ภายใต้แนวคิดคืนความสวยงามให้ท้องทะเลด้วยพลังของทุกคน Save The Ocean Shoutout ด้วยการเรียนรู้ ลดใช้และจัดการพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่งาน The better future project ชม Showcase ดีๆ จาก Recycled Plastic Project ของ Precious Plastic Bangkok หรือร่วมทำ Workshop เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข เรียนรู้การจัดการขยะพลาสติกหรือขยะในชีวิตประจำวันไปด้วยกันกับเราและทีม Green2Get ลงชื่อเข้าร่วมแคมเปญ หรือนำขยะพลาสติคที่ทำความเรียบร้อยมาบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิลและใช้งานต่อ หรือช้อปสินค้ารักษ์โลกราคาพิเศษ 24 – 29 พฤษภาคมนี้ที่ Central World Yves Rocher : มาร่วมกันสร้างความ เปลี่ยนแปลงอันสวยงามให้โลกแบบยั่งยืนไปด้วยกันกับอีฟ โรเช ภายในงาน Better Future projectนี้ แบรนด์ อีฟโรเช นำสิ่งต่างๆที่จะช่วยกัน สร้างผลกระทบในเชิงบวกให้โลก พร้อมพบกับเรื่องราวดีๆ ที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่ปี 1959 ตลอดไปยังส่วนลดพิเศษอีกด้วย แล้วพบกัน ที่บูท “ Act Beautiful to Make a Sustainable Difference’ ของเราบริเวณ ลาน Beacon เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2566 นี้ Uniqlo: ยูนิโคล่เปิดรับบริจาคเสื้อกันหนาว และเสื้อแขนยาวทุกประเภท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ พิเศษเฉพาะในงาน รับกระเป๋าผ้า Doraemon Sustainability Mode ฟรี เพียงบริจาคเสื้อกันหนาวอย่างน้อย 1 ตัว! และยังสามารถร่วมกิจกรรม RE.CUBE JIGSAW ต่อกล่องจิ๊กซอว์ภายในเวลาที่กำหนด รับเลยกระเป๋ากันน้ำของยูนิโคล่อีก 1 ใบ! ที่บูธ RE.UNIQLO หน้าร้านยูนิโคล่ ชั้น 1 ลาน Hug Thai สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น *ของรางวัลมีจำนวนจำกัด #REUNIQLO50K #ThePowerofClothing #UniqloThailand



พลาดไม่ได้กับไอศกรีมที่ทุกคนรอคอย Melting Planet Ice-cream ไอศกรีมโลกร้อน และรสชาติใหม่ ‘Stopping PM 2.5’ ที่สื่อถึงพลังงานชีวมวลและฝุ่น PM 2.5 ผ่านการชวนคุณมาสแกน QR ร่วมสนุกตอบคำถามครบทั้ง 6 โซน ตามกำหนด รับฟรีไอศกรีม 1 ลูก (1 สิทธิ/วัน/คน) สิทธิมีจำนวนจำกัด และเพียงช้อปครบ 1,000 บาท ภายในงาน หรือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลุ้นรับของรางวัลจากพันธมิตรมากมายภายในงาน หรือเลือกรับสิทธิซ่อมแซมเสื้อผ้าตัวเก่า ให้กลายเป็นเสื้อใหม่ จากศิลปิน Sang Does Weaves พร้อมเต็มอิ่มกับความรู้และสตอรี่เพื่อโลกจากวิทยากรชื่อดังจากหลากหลายสาขา พร้อมร่วมกันปลูกป่ากับเรา เพราะทุกๆ การเข้าเยี่ยมชมของลูกค้า 1 ท่าน เท่ากับการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ในแผนปลูกป่าล้านต้นของเซ็นทรัลพัฒนา เพียงแค่แวะมาคุณก็มีส่วนช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้น!

