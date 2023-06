การจับมือร่วมกัน ปีที่ 3 ระหว่าง centralwOrld, UNDP และ Muse by Metinee ในงาน Proud to be Pride 2023 นำโดย ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIAN+ ไทยกับ

โชว์สุดพิเศษ Fly High In The Sky for Pride และ Pride Carnival สุดยิ่งใหญ่ รวมเหล่านางแบบ นายแบบ ชื่อดังกว่า 500 ชีวิต และ Pride Concert จากดาราศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย

อาทิ แก้ม วิชญาณี, เกรซ-กาญจน์เกล้า, อ๊อฟ-ปองศักดิ์ และอีกมากมาย มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุก นอกจากนี้ยังมี photobooth ของ Casetify, Pride Giant iPhone และการแจก phone strap ให้กับคนที่แต่งตัวเพื่อ #showyourcolors ในงาน parade pride, กิจกรรมจากผู้นำนวัตกรรมด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) มอบรางวัลพิเศษ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ให้ผู้ที่ร่วมในขบวนพาเหรด Show “This is my look” กับชุดแต่งกายยอดเยี่ยม มั่นใจ ดูดีและมีเสน่ห์ เป็นตัวเองได้อย่างอิสระ ที่บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ​A-B