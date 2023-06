ตลาดความงามไทย แนวโน้มยังโตต่อเนื่อง ดันนวัตกรรมย้อนวัยรุ่งไปด้วย

“วิทยาการทางการแพทย์เพื่อการย้อนวัยในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องราว 20% ในทุกปี” นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด กล่าวไว้ในงานประชุมทางการแพทย์ Hugel Expert Leader’s Forum 2023 หรือ H.E.L.F 2023

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด ในฐานะ ผู้นำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์สารลดเลือนริ้วรอยแบรนด์ เอสทอกซ์ (Aestox) จึงร่วมกับ บริษัท ฮูเจล อิงค์ จำกัด จัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้แนวคิด Toward Genuineness: In Pursuit of Aesthetic Strategies for All Ages เพื่ออัพเดทเทรนด์ความงาม และเทคนิคทางการแพทย์ พร้อมทั้งแนวทางการรักษา และนวัตกรรมใหม่ในการลดเลือนริ้วรอยเพื่อคนทุกเพศทุกวัย โดยมีวิทยากรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามจากไทยและเกาหลี ร่วมส่งต่อองค์ความรู้และเทคนิคการแพทย์ความงามให้แก่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า 300 คนจากทั่วโลก

นายกสิกิจ กล่าวว่างานนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ความงามที่เป็นธรรมชาติเพื่อคนทุกเพศทุกวัย มุ่งเน้นการเสริมความรู้และเทคนิคทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาทิ สารลดเลือนริ้วรอย หรือ Botulinumtoxin Type A และ และสารเติมเต็ม หรือ Hyaluronic Acid ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ทั้งนี้ การประชุม H.E.L.F ทางฮูเจล อิงค์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นี้ได้เลือกจัดงานในประเทศไทย เนื่องจากมีศักยภาพทางด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ วิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีการขยายตัวทางด้านตลาดสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่อง

นายจุน ลี กรรมการผู้จัดการ แผนกธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ฮูเจล อิงค์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือว่า “ตลาดความงามในไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคต และเป็นตลาดที่สำคัญในอันดับต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังคล้ายคลึงกับตลาดในเกาหลีใต้อย่างมาก

ตลอดเกือบ 4 ปีของการทำงานร่วมกับ เอสเทค ฟาร์มา ภายใต้การบริหารงานของคุณกสิกิจ ที่สามารถนำแบรนด์สารลดเลือนริ้วรอย Aestox ขึ้นสู่การเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดไทยได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เราเชื่อมั่น เอสเทค ฟาร์มา ที่จะสร้างการเติบโตในประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ จึงแต่งตั้ง เอสเทค ฟาร์มา ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอสทอกซ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 นี้