อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ชี้กลุ่มชาวจีนในไทยคือเป้าหมายด้านการตลาดที่น่าจับตามอง พร้อมนำเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เข้าใจวิถีชีวิต

พลิกตลาดมีเดียเอเยนซี่ไทยเจ้าแรกสู่การผนึกกำลังพาร์ตเนอร์ชั้นนำของวงการทั้งในไทยและต่างประเทศ

กรุงเทพฯ – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ล่าสุดจัดงานสัมมนา Initiative Thought Leadership 2023 ในหัวข้อ “Growth Beyond Thai Audience” อัพเดทกลุ่มลูกค้าชาวจีนในไทยที่น่าจับตามอง และเป็นครั้งแรกของ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทในเครือ อาทิ BPN, MBCS Thailand, Reprise Thailand, อินิชิเอทีฟ ประเทศจีน และผนึกกำลังพาร์ตเนอร์ชั้นนำของวงการทั้งในไทยและต่างประเทศอย่าง VGI, V-Click และพันธมิตรวงการสื่อ พร้อมนำ data เชิงลึก เครื่องมือต่าง ๆ และกลยุทธ์ที่มี insight ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสู่การนำเสนอ “Full Funnel Solution” ที่พลิกวงการมีเดียเอเยนซี่ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติในไทย ตอกย้ำความเป็นมีเดียเอเยนซี่พาร์ตเนอร์ด้านการเติบโตทางธุรกิจที่ลูกค้าไว้วางใจมาอย่างยาวนานพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จพร้อมกับแบรนด์ในการสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ของ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ที่เข้าใจ Cultures การใช้ชีวิต และความเป็นตัวตนของผู้บริโภค อีกทั้งพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ดร. สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วย data ที่บ่งชี้ว่าการเติบโตของประชากรชาวไทยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเกิดในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.76% สอดคล้องกลับ GDP ของปีนี้ที่อยู่ที่ 3.4-3.9% พร้อมกำลังซื้อที่ลดลงจากอัตราหนี้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้โอกาสในการทำการตลาดไม่คล่องตัวอย่างที่ควรเป็น ในฐานะที่เราเป็นพาร์ตเนอร์คู่คิดของลูกค้าและผู้นำด้านการเข้าใจใน Cultures ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายซึ่งเป็น ‘Starting Point’ ในการดำเนินธุรกิจของเรา จึงได้มีการวิเคราะห์และแสวงหาที่จะนำเสนอกลุ่มเป้าหมายชาวจีนที่อยู่ในไทย โดยสามารถแยกได้เป็นสองกลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง เป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าจับตาในการทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า โดยยังคงมีกำลังเติบโตของตลาดสูงและสามารถที่จะเสริมการขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ได้ 2) กลุ่มผู้อยู่อาศัยชาวจีนที่มาพำนักระยะยาวในประเทศไทย ที่สามารถเสริมการเติบโตที่ต่อเนื่องของแบรนด์ ซึ่งสองกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะเปิดโอกาสให้แก่แบรนด์ในการทำการตลาดและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมดึงรายได้จากชาวจีนกลับสู่เศรษฐกิจไทย โดยกลุ่มเป้าหมายนี้ทำให้ทางเราได้รังสรรค์กลยุทธ์ และทางช่องทางโดยแบ่งเป็น CHINESE IMMERSIVE EXPERIENCE, CHINESE HYPER PRECISION และ CHINESE AUTHENTIC COMMERCE ที่เหมาะสมแก่การนำเสนอแผนงานที่ครอบคลุม Consumer Journey ประกอบด้วย Pre-Journey, During Journey และ Post Journey ที่จำแยกตาม objective ของแบรนด์ ทำให้เกิด Full Funnel Solutions ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพบนงบประมาณที่คุ้มค่าและมีผลลัพท์ที่โดดเด่น”

ท้ายนี้ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย การันตีความเป็นผู้นำของมีเดียเอเยนซี่ไทยด้วย Thailand Media Agency of the Year จาก Campaign Asia สองปีซ้อน และผลงานที่โดดเด่นมากมายจากลูกค้าแบรนด์ชั้นนำในไทยและระดับโลก เราพร้อมที่จะเป็นพาร์ตเนอร์ของลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ผ่านองค์ความรู้ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและดาต้าเชิงลึก รวมถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่วัดผลได้ โดยสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือติดตามเราได้ที่ https://www.facebook.com/InitiativeThailand