ททท.จัดประชุม พร้อมเปิดโครงการ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง” ชวนคนไทยโหวตแหล่งท่องเที่ยว Unseen จาก 77 จังหวัดทั่วไทย เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ใช่ เลือกจังหวัดที่ ชอบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาทมั่นใจปลุกกระแสไทยเที่ยไทย หนุนเป้ารายได้ 880,000 ล้าน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มิ.ย. 66 ที่ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดประชุมด้านตลาดในประเทศ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว และหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดของ ททท. สำนักงานในประเทศ โดยมีผู้อำนวยการภูมิภาคด้านตลาดในประเทศ 5 ภาค ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานในประเทศจำนวน 45 สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้องจาก ททท.สำนักงานภายในประเทศ กว่า 250 คนเข้าร่วมการประชุม

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง ” ชวนคนไทยโหวตแหล่งท่องเที่ยว Unseen จาก 77 จังหวัดทั่วไทย เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ใช่ เลือกจังหวัดที่ ชอบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ดีเดย์เปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-18 มิ.ย. 66 มั่นใจปลุกกระแสไทยเที่ยวไทย หนุนเป้ารายได้ 880,000 ล้านบาท

น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี โดยน.ส.นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ ททท.(สำนักงานสุราษฎร์ธานี) ได้นำเสนอ”อุทยานธรรมเขานาในหลวง” ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปช่วยกันโหวต ซึ่งคาดว่าจะติดเป็นแหล่งท่องเที่ยว” UNSEEN NEW CHAPTERS” อีก 1 แห่งในจำนวนทั้งหมด 25 แห่งของประเทศไทยอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ททท.ได้เดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2566 มุ่งมั่นสร้างตำนาน

การเดินทางท่องเที่ยวบทใหม่ ที่จะเป็น ไทยเที่ยวไทย Limited Edition ด้วยเมนูประสบการณ์มิติใหม่ที่มีความหลากหลาย ททท. จึงกำหนดเปิดตัวแคมเปญ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง” เตรียมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวสุด Amazing แห่งใหม่ทั่วประเทศ เพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่แตกต่างกว่าที่เคย รวมทั้งช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มอัตราการเข้าพัก กระจายรายได้สู่ฐานราก และเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีในส่วนของแคมเปญนื้ ถือเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ที่ ททท. ชวนคนไทยร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 7 7 แหล่ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ กล่าวคือ 1 แหล่งท่องเที่ยวต่อจังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย สำนักงาน ททท. 45 แห่งทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ มีเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวน่าสนใจแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีศักยภาพหลากหลายและสวยงาม มีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี การเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen และ Unseen New Series มาก่อนหลังจากนั้น ททท. จะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters แห่งใหม่ของเมืองไทย ผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.or9/Unseennewchapters ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-18 มิ.ย. 66 เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจาก 77 แหล่ง เหลือเพียง 25 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว

ยอดนิยมจากคะแนนคัดเลือกของคนไทยจำนวน 20 แหล่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 แหล่ง และจะกำหนดประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 27 มิ.ย. 66นี้

สำหรับกติกาการลงคะแนนโหวต จำกัดสิทธิ์ 1 คน สามารถโหวตได้ 5 สิทธิ์ต่อสัปดาห์โดยแต่ละสิทธิ์ต้องใช้โหวตให้กับแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่งในแต่ละภูมิภาค (5 สิทธิ์ สำหรับการโหวตแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่งใน 5 ภูมิภาค) โดยระยะเวลาสะสมผลโหวตต่อสัปดาห์ จะสิ้นสุด

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. และเริ่มนับคะแนนใหม่ ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางภายในประเทศ บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการโรงแรมที่พัก ร้านอาหารมิชลิน ไกด์ บัตรเติมน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งจะมีการจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีทุกสัปดาห์ผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการฯ

สำหรับกองเชียร์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ สามารถร่วมเป็นกำลังใจและโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวผ่านทาง #unseennewchapters และร่วมสนุกผ่านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ทาง Facebook : Amazing Thailand เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ ร่วมทริปท่องเที่ยวกับ ททท. และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ททท. ยังได้เพิ่มความพิเศษของแคมเปญฯ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Joint Promotion ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว รถเช่า และสายการบิน มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ผ่านเว็บไซต์แคมเปญฯ ด้วย นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยว 25 แหล่งที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้แคมเปญ” Unseen New Chapters ” ททท.จะต่อยอดประชาสัมพันธ์ด้วยกลยุทธ์ “Music Marketing” จัดทำ ” UNSEEN MUSIC VACATION” โดยเลือกมาเป็น Location ในการถ่าย MUSIC VACATION VDO ของศิลปิน วรันธร เปานิล (อิ๊งค์) รวมทั้งจัดทำ “UNSEEN LIVE MUSIC VDO”

จำนวน 5 เพลง 5 ภูมิภาค โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น วงอินดีโก้, เอิ๊ต ภัทรวี, เบล วริศรา, ETC, Season Five เป็นต้น

ททท. เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมคัดเลือก และติดตามความมหัศจรรย์ของเมืองไทยกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “Unseen New Chapters” ไปด้วยกัน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแคมเปญ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/Unseennewchapters, Facebook: Amazing Thailand, TAT Contact Center โทร 1672 Travel Buddy

หรือ LINE Official Account : @unseennewchapters