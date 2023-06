เมกาบางนา จับมือ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จัดแคมเปญ MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA ร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลพิเศษ PRIDE MONTH พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้คนเปิดรับ ความหลากหลายทางเพศและสร้างความเท่าเทียมในสังคม ปั้นแลนด์มาร์ก INSTALLATION ART สีรุ้ง ขนาดยักษ์ สะท้อนการเปิดรับทุกความหลากหลาย และการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน พร้อมอัดแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่าย ด้วยสิทธิพิเศษและร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล ตลอดเดือนมิถุนายน ศกนี้

นางสาวพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “กิจกรรม MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงจุดยืนของเมกาบางนาในการเป็นศูนย์การค้าที่ต้อนรับและตอบโจทย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง ด้วยแนวคิด “WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR THE MANY PEOPLE” สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในกิจกรรมสำหรับลูกค้าเท่านั้น ในองค์กรเองเรายังเปิดรับความหลากหลายของพนักงานในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ แสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเราเชื่อว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมบทบาท เคารพสิทธิ์และเสียงของพนักงาน รวมถึงกลุ่มคนหลากหลายทางเพศแล้ว สิ่งเหล่านี้จะยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการนำมาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ แคมเปญและกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าได้ในทุกมิติต่อไป

สำหรับการจัดแคมเปญ MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA ในครั้งนี้ เมกาบางนา ได้ร่วมกับ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย หนึ่งในองค์กรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมของมนุษย์ โดยร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด EMBRACE DIVERSITY, EXPAND YOUR SPECTRUM ที่ถ่ายทอดผ่านการจัดแสดง INSTALLATION ART บริเวณทางเข้า MAIN ENTRANCE ด้วยแลนด์มาร์กสีรุ้งขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ในรูปแบบกระจกที่สะท้อนความหมายอันทรงพลังที่หลากหลายของผู้คนในสังคม ความเท่าเทียม การยอมรับ ความโดดเด่น และเสรีภาพ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการให้กำลังใจกับทุกๆ คน รวมถึงสนับสนุนให้ทุกคนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง”

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน ด้วยการมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงรับประทาน หรือซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมที่บูธกิจกรรมได้ฟรี เพื่อลุ้นรับของรางวัล อาทิ บัตรชมภาพยนตร์ IMAX จาก MEGA CINEPLEX, MEGA PRIDE TATTOO, ถุง STORSTOMMA จาก IKEA, MEGA PRIDE LOLIPOP, MEGA PRIDE ICE CREAM และยาดม MEGA PRIDE อีกด้วย

ทางด้าน นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง การร่วมจัดแคมเปญ MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA ในครั้งนี้ ว่า “วอลโว่ คาร์ ได้นำรถไฟฟ้า 100% รุ่น VOLVO C40 RECHARGE PURE ELECTRIC ที่ตกแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้ธีม PRIDE มาจัดแสดงภายในงาน เพื่อร่วมฉลองเดือนแห่ง Pride month แสดงจุดยืนของวอลโว่ คาร์ ในการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQIAN+ คอมมูนิตี้ รวมถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความแตกต่างที่เท่าเทียมในสังคมเพื่ออิสระในการใช้ชีวิต ตามปณิธานของวอลโว่ที่นำเสนอเรื่องความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในแบบของตัวเอง

นอกจากการจัดแสดงรถยนต์วอลโว่ ด้วยสีสันในธีม PRIDE MONTH แล้ว วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษที่ เมกาบางนา ในระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน ณ โซนเมกา พลาซ่า การจัดแสดงรถยนต์วอลโว่รุ่นยอดนิยม อาทิ VOLVO C40 RECHARGE PURE ELECTRIC รถยนต์ครอสโอเวอร์ คูเป้ ที่รองรับการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% , VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์สไตล์ SUV รวมถึงรถยนต์วอลโว่ RECHARGE PLUG-IN HYBRID รุ่นต่างๆที่ได้รับความนิยมตลอดกาล เช่น VOLVO XC40, V60, S90, XC60 และ XC90 พร้อมข้อเสนอพิเศษเมื่อจองรถใหม่ที่งาน

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล PRIDE MONTH พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมใน MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. ศกนี้ ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ดูรายละเอียดกิจกรรมและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพิ่มเติม ได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา หรือ WWW.MEGA-BANGNA.COM