“PEACE” ผนึก “TOA” ส่งนวัตกรรมสี TOA Organic Care ประเดิมใช้โครงการ “เฌอรีน กรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า” ยกระดับความปลอดภัยให้ลูกบ้าน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“พีซแอนด์ลีฟวิ่ง” จับมือ “สีทีโอเอ” เดินหน้ายกระดับการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีทาภายใน TOA Organic Care นวัตกรรมสีเทคโนโลยี Bio-Based ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน นำร่องใช้ในโครงการแรกที่ “เฌอรีน กรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า” โครงการบ้านเดี่ยว ภายใต้แบรนด์ CHERENE ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของ PEACE ที่ต้องการเชื่อมสุขแสนสงบ มอบเวลาให้ชีวิต

นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกบ้านอยู่เสมอ ประกอบกับปัจจุบันทุกคน หันมาสนใจในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน ล่าสุดจึงได้ร่วมมือกับ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีที่ครองแชมป์แบรนด์สีอันดับ 1 ในประเทศไทย นำสีทาภายใน “TOA Organic Care” นวัตกรรมสีที่สุดแห่งความปลอดภัยรายแรกและรายเดียวในไทย

โดยนำมาใช้ในโครงการ “เฌอรีน กรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า” บ้านเดี่ยวในรูปแบบสถาปัตยกรรม Modern European ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์การออกแบบมาให้ทุกการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัวเชื่อมต่อถึงกัน พร้อมตั้งอยู่บนสุดยอดทำเลติดถนนร่มเกล้า ใกล้ถนนหลักอย่างกรุงเทพกรีฑา เพื่อเชื่อมต่อทุกจุดหมายของการเดินทาง

“การร่วมมือกับ TOA และเลือกใช้ TOA Organic Care ในครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับการอยู่อาศัยของลูกบ้านให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการการคัดเลือกพันธมิตรที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวคิด การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ‘TRULY CONNECT WITH LIFE’ ซึ่งจุดเด่นของ TOA Organic Care ตรงกับเป้าหมายที่บริษัทฯ ต้องการส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัย ด้วยการเชื่อมต่อความสุข 4 ด้าน ได้แก่ 1.TRULY CONNECT WITH ORIGIN เชื่อมต่อชีวิตเข้ากับธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีเป้าหมายในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2.TRULY CONNECT WITH SELF เชื่อมต่อตัวตนของผู้อยู่อาศัยเข้ากับงานออกแบบที่ลงรายละเอียดเพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งความสุขให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง 3. TRULY CONNECT WITH LOVE เชื่อมต่อความรักให้ทุกคนในครอบครัวด้วยการออกแบบพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมกิจกรรมความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งมีการเลือกใช้วัสดุที่ต้องการให้สมาชิกครอบครัวทุกคนปลอดภัยจากสารระเหย VOC แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ 4. TRULY CONNECT WITH COMMUNITY เชื่อมความสุขการอยู่ในโครงการด้วยสังคมที่เป็นมิตร เป็นระเบียบให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีและมีคุณภาพภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นหน่วยย่อยของสังคมใหญ่ที่ดียิ่งขึ้น” นายสุทธิชัย กล่าว

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ “พีซแอนลีฟวิ่ง” ในการยกระดับมาตรฐานเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ใส่ใจต่อ ทุกคนในบ้านให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบ Total Solution โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับโครงการ “เฌอรีน กรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า” ที่เลือกใช้นวัตกรรมสีทาบ้านมาตรฐานใหม่ “TOA Organic Care” สีทาภายในที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Bio-Based รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USDA จากสหรัฐอเมริกา ด้วยการนำส่วนประกอบจากพืช มาพัฒนาเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบการผลิตจาก ปิโตรเคมี โดยยังให้คุณสมบัติด้านความคงทนของฟิล์มสีที่ยอดเยี่ยม ที่สำคัญยังให้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่า ด้วยสารระเหย VOCs 0% ไร้สารก่อภูมิแพ้ ผ่านมาตรฐาน Sensitive Choice จากออสเตรเลีย ฟิล์มสีสามารถช่วยลดสาร ฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศด้วยเทคโนโลยี Air Detoxify ได้รับมาตรฐาน LEED V4.1 USA และมาตรฐานอาคารสีเขียว จึงปลอดภัยต่อทุกชีวิตในบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล ห้องเด็กเล็ก ห้องผู้สูงอายุ อาคารสำนักงาน และบ้านเรือนทั่วไปที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งโครงการที่ต้องการมาตรฐานอาคารเขียว Leeds และ Well-Being

และนี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ TOA ที่จะเพิ่มคุณภาพในการอยู่อาศัย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในโครงการอื่นๆ ตามแนวคิด Inspire Better Living”