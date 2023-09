ปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในทุกสายอาชีพและปัจจุบัน บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting (อีเมลโฮสติ้ง) ชั้นนำของไทยได้นำมาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Email Hosting ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าไปมากกว่าพันล้านบาท

การสวมรอย Email ในองค์กรที่ยากในการป้องกัน

หลายๆท่านคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลอมแปลง Email มาบ้างแล้วยกตัวอย่างคุณเคยคุยกับลูกค้าโดยใช้ Email: acc@ab[c].com แต่อยู่ดีๆ ก็มีคนมาสร้าง Email เลียนแบบ Email ลูกค้าเราเป็น acc@ab[v].com.com เปลี่ยนจาก c เป็น v (เรียนรู้การทำงานของ AI)

หลังจากนั้น Hacker ก็จะใช้ Email ปลอมที่ตัวเองสร้างขึ้นส่ง Email มาหาท่านและทำให้ท่านหลงกลโอนเงินไปให้บัญชีปลอมที่ Hacker สร้างขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวเชื่อว่าต้องเคยเกิดขึ้นกับทุกองค์กรที่ใช้งาน Email และแทบไม่มีผู้ให้บริการ Email รายใดที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวเลย เพราะโดยปกติระบบ Email ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับอีเมลโฆษณาเท่านั้น ทั้งๆที่การปลอมแปลง Email นั้นสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแต่อีเมลโฆษณาสร้างเพียงความรำคาญเท่านั้น

ระบบต่อต้านการปลอมแปลงหนึ่งเดียวจากเทคโนโลยีแลนด์

ทีมวิจัยของเทคโนโลยีแลนด์ได้ใช้เวลาพัฒนาระบบ AI ซึ่งทำงานร่วมกับ Machine Learning เพื่อตรวจจับการปลอมแปลงและเลียนแบบ Email ขาเข้า ทำให้สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนไปยังลูกค้าทันทีหากพบการปลอมแปลง Email และมากกว่านั้นยังมีการประมวลผลโดยการตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดปกติจาก Big Data โดยตรวจจับจากพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ เช่น จำนวน Email ที่ส่ง, อุปกรณ์ที่ส่งอีเมลมีความผิดแปลกไป, ปลายทางอีเมลที่ผิดแปลกกว่าปกติและข้อมูลย้อนหลังใน Big Data ทำให้สามารถตรวจจับพฤติกรรมของ User ที่ผิดปกติที่มีความแม่นยำสูงมาก

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ระบบต่อต้านการปลอมแปลงอีเมล “Artificial Intelligent Email Service Provider’s Blacklist Security System for Email Spammer/Hacker/Virus Protection” ของเทคโนโลยีแลนด์ ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารด้านเทคโนโลยีระดับโลก IEEE ในงานประชุมนานาชาติด้านการสื่อสารขั้นสูง ณ ประเทศเกาหลีใต้

ผสมผสานด้านความปลอดภัยสู่ความเป็นที่หนึ่ง

เทคโนโลยีแลนด์มิได้แต่เป็นเพียงผู้นำการให้บริการ Email Hosting ชั้นนำของเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดและประสิทธิภาพการใช้งาน Email Hosting ที่สอดคล้องกับการใช้งาน Email ขององค์กรไทยเรายังได้ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น SPF Record, DMARC, DKIM รวมถึงระบบที่ตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดแปลก (Unusual Activities) ซึ่งเราเชื่อว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการโดนปลอมแปลงและลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจต่อลูกค้าเราไปมากกว่าพันล้านบาท

เทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหน แต่การบริการเป็นสิ่งขาดไม่ได้ !

ไม่ว่าเทคโนโลยีแลนด์จะพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้าไปเพียงใด เรายังมุ่งมั่นที่จะให้บริการหลังการขายที่มืออาชีพ รวดเร็ว เสมอต้นเสมอปลายและไว้ใจได้เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ใช้งานกับเทคโนโลยีแลนด์อยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าระบบจะมีความเสถียรภาพสูงเพียงใดท่านก็ต้องการติดต่อทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมได้รับความช่วยที่รวดเร็วอยู่เสมอเมื่อติดปัญหาการใช้งาน