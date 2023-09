สาวก iPhone เฮ ALL ONLINE เปิดจอง iPhone 15 บน 7App พร้อมรับสิทธิพิเศษ เมื่อจอง iPhone 15 จะได้รับ M-Stamp มูลค่า 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กันยายน 2566

โดย ALL ONLINE เปิดให้จองแล้ว ณ บัดนี้ พร้อมขอชวนมาร่วมเป็นผู้ใช้ iPhone15 สมาร์ทโฟนแห่งปี เป็นกลุ่มแรกในไทย พร้อมเทคโนโลยีครบครัน โดย iPhone15 / 15 Plus มาพร้อมกับวัสดุอลูมิเนียมเกรดระดับเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมถึงกล้องปรับเป็น 48 ล้านพิกเซลแล้ว แถมยังซูมออปติคัลแบบ 3 ระดับ ทั้งหมดนี้มาในสีพาสเทลหวานละมุน ส่วน iPhone 15 Pro / 15 ProMax ดีไซน์จากไทเทเนียม ให้สัมผัสที่แข็งแรง เบา พร้อมขอบมน และปุ่มแอ็คชั่นแบบใหม่ ขับเคลื่อนแบบทรงพลังด้วยชิปเซ็ตใหม่ล่าสุด A17 Pro พร้อม GPU 6 แกนใหม่ ใช้เทคโนโลยีการจำลองธรรมชาติของแสง ให้กราฟิกลื่นไหลมากขึ้น แสงสมจริงยิ่งขึ้น ซึ่งเคลมกันว่าแรงกว่าเดิมมาก แถมกล้องหลัง 3 ตัว ทุกเลนส์ได้รับการโค๊ตติ้งด้วยเทคโนโลยีนาโน ลดแสงแฟลร์หน้าเลนส์ที่เป็นปัญหาขาประจำของกล้องไอโฟนอีกด้วย

5 สีของ iPhone15 / iPhone15 Plus

ดำ

เขียว

เหลือง

ชมพู

ฟ้า

5 สีของ iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max

สีไทเทเนียมดำ Black Titanium

สีไทเทเนียมขาว White Titanium

สีไทเทเนียมน้ำเงิน Blue Titanium

สีไทเทเนียมธรรมชาติ Natural Titanium

โดยความจุ และราคาเต็มของแต่ละรุ่น ดังนี้

iPhone 15 128GB เริ่มต้นที่ 32,900 บาท

iPhone 15 256GB เริ่มต้นที่ 36,900 บาท

iPhone 15 512GB เริ่มต้นที่ 45,900 บาท

iPhone 15 Plus 128GB เริ่มต้นที่ 37,900 บาท

iPhone 15 Plus 256GB เริ่มต้นที่ 41,900 บาท

iPhone 15 Plus 512GB เริ่มต้นที่ 50,900 บาท

iPhone 15 Pro 128GB เริ่มต้นที่ 41,900 บาท

iPhone 15 Pro 256GB เริ่มต้นที่ 45,900 บาท

iPhone 15 Pro 512GB เริ่มต้นที่ 54,900 บาท

iPhone 15 Pro 1TB เริ่มต้นที่ 63,900 บาท

iPhone 15 Pro Max 256GB เริ่มต้นที่ 48,900 บาท

iPhone 15 Pro Max 512GB เริ่มต้นที่ 57,900 บาท

iPhone 15 Pro 1TB เริ่มต้นที่ 66,900 บาท

*ราคาเครื่องเปล่า

สามารถสั่งจอง iPhone15 ผ่าน ALL ONLINE บน 7App หรือ https://www.allonline.7eleven.co.th พร้อมรับ M-Stamp มูลค่า 1,000 บาท และโปรโมชันพิเศษอีกมากมายจาก TRUE ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน 2566