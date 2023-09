กรุงเทพฯ, 18 กันยายน 2566 – วานนี้นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งนางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ถ. พระอาทิตย์

โดยมาดามแป้งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยยูนิเซฟรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เด็กในประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญ พร้อมทั้งระดมการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุด

1.นายมูฮัมหมัด ราฟิก ข่าน หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

2.นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

3.นางเดอเบอรา โคมินี่ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

4.นางนวลพรรณ ล่ำซำ ฑูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

5.นางคยอนซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

6.นางรูดิน่า วอยจ์โวด้า หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

7.นายนีล เคนนาร์ด ผู้บริหารฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย