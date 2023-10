‘เปอร์-สุวิกรม’ ชวนลงทุนกับ “ธุรกิจห้าดาว” ผ่านแคมเปญสุดล้ำ ‘The Elevator Pitch’

ธุรกิจห้าดาว ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร เปิดตัว The Elevator Pitch แคมเปญที่จะชวนนักลงทุนผู้สนใจ ร่วมลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร 6 แบรนด์ดัง ตอกย้ำธุรกิจยืนหนึ่งอยู่คู่คนไทยมากว่า 38 ปี ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพแก่ “เถ้าแก่” ด้วยเงินลงทุนที่เหมาะสม-คืนทุนไว-กำไรดี ช่วยสานฝันการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มากกว่า 5,000 รายในประเทศไทย ร่วมเดินเคียงข้างบนเส้นทางการสร้างธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร เปิดเผยว่า แคมเปญใหญ่แห่งปี “The Elevator Pitch” (ดิ-เอลิเวเตอร์-พิช) โดยเลือก “เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์” พิธีกรมากความสามารถเจ้าของรายการชื่อดังอย่าง PERSPECTIVE (เปอร์-สเปกทิฟ) ด้วยประสบการณ์ในการสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลากหลายท่าน รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจเอง จึงเหมาะสมที่สุดในการถ่ายทอดจุดเด่น และบอกเล่าถึงโอกาสประสบความสำเร็จกับ “ธุรกิจห้าดาว” ภายใต้แบรนด์ธุรกิจห้าดาวซึ่งมีทั้งหมด 6 แบรนด์ ให้ผู้ประกอบการได้เลือกลงทุน ทั้งไก่ห้าดาว ไฮพอร์ค เป็ดเจ้าสัว ข้าวมันไก่ไห่หนาน กระทะเหล็ก และสตาร์คอฟฟี่

“ธุรกิจห้าดาว ในฐานะผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร การันตีด้วยรางวัล “No.1 Most Popular Food Franchise In Thailand 2023” ด้วยความมุ่งมั่นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ มีโอกาสเติบโตบนเส้นทางธุรกิจอย่างมั่นคง โดยให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักลงทุนที่สนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ตรงประเด็น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากช่องทางที่หลากหลาย ผ่านแคมเปญ The Elevator Pitch ที่จะช่วยให้เริ่มธุรกิจแบบมีแต้มต่อ กับแฟรนไชส์อาหารน่าลงทุนจากห้าดาว เพราะเชื่อว่าสำหรับคนทำธุรกิจแล้ว ‘ข้อมูล’ คือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด ร่วมสัมผัสประสบการณ์การลงทุนสุดพิเศษด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้” นายสุนทร กล่าว

สำหรับแบรนด์ธุรกิจห้าดาว ทั้ง 6 แบรนด์ ต่างมีความโดดเด่น เริ่มจาก ไก่ห้าดาว แฟรนไชส์เมนูไก่ ที่อยู่คนไทยมานาน การันตีความนิยมและความน่าลงทุนของแบรนด์ได้จากเจ้าของธุรกิจที่มีมากกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ, ไฮพอร์ค แฟรนไชส์เมนูหมูย่าง หมูทอด มีเมนูเด็ดอย่าง หมูกรอบชาชู ขาหมูเยอรมัน สามชั้นทอดน้ำปลาที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย, เป็ดเจ้าสัว แฟรนไชส์เป็ดย่าง เป็ดพะโล้ กลิ่นอายความอร่อยระดับภัตตาคาร, ข้าวมันไก่ไห่หนาน แฟรนไชส์ข้าวมันไก่ที่กำลังมาแรง เคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้เนื้อไก่เบญจาเป็นวัตถุดิบหลัก, กระทะเหล็ก แฟรนไชส์อาหารตามสั่ง ชูความเป็นสตรีทฟู้ดพรีเมียม ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติอยากลองชิม และ สตาร์คอฟฟี่ แฟรนไชส์ร้านกาแฟสไตล์มินิมอล คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มรสชาติดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย

แคมเปญ The Elevator Pitch ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. The Elevator Pitch (ดิ-เอลิเวเตอร์-พิช) : Thematic Video โดย “เปอร์-สุวิกรม” เป็นตัวแทนธุรกิจห้าดาว นำเสนอการลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์แบบตรงประเด็น ในสไตล์ Elevator Pitch ที่มีเวลาจำกัด เน้นเฉพาะสิ่งที่นักลงทุนอยากรู้จริงๆ ภายในเวลา 3 นาที เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่นของแบรนด์ ที่มีการดูแลผู้ประกอบการในทุกมิติตลอดการทำธุรกิจ ชี้ให้เห็นโอกาสในการประสบความสำเร็จกับธุรกิจห้าดาว

The Plan ( เดอะ-แพลน) ต่อยอดด้านข้อมูลแก่นักลงทุนที่สนใจ หลังจากรับชม The Elevator Pitch : Thematic Video สามารถดาวน์โหลด Business Plan ที่มีรายละเอียดของธุรกิจห้าดาวทุกแบรนด์ ช่วยให้ตัดสินใจเลือกลงทุนง่ายขึ้น

และ 3. The Five Sta-AR (เดอะ-ไฟว์สตาร์-เออาร์) เพื่อตอกย้ำความเป็นธุรกิจที่ไม่เคยหยุดพัฒนา ด้วยการเปลี่ยนทุกโลโก้ของธุรกิจห้าดาวในทุกช่องทางให้กลายเป็น ‘ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ’ เพียงแค่นักลงทุนเข้าสู่เว็บไซต์ fivestars-allfranchises.com ผ่านมือถือ กดเลือกแท็บ AR และยกมือถือหันไปที่โลโก้ของ “ไก่ห้าดาว ไฮพอร์ค หรือ กระทะเหล็ก” จะได้พบกับ “เปอร์-สุวิกรม” ที่พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละแบรนด์ แบบรวบรัดเข้าใจง่ายตรงประเด็นทันที ด้วยเทคโนโลนี AR สุดล้ำ เพื่อให้ผู้สนใจรู้จักกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์นักลงทุนที่มีเวลาน้อย และต้องการข้อมูลทันที

คลิกเพื่อรับชม

หลังจบวิดีโอนี้ คุณจะตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจห้าดาว หรือสนใจธุรกิจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fivestars-allfranchises.com