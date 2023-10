กรุงเทพฯ ตุลาคม 2566: โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ชวนคุณหวนถึงการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสรสชาติแห่งความอร่อยเลาะริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากแคว้นต่างๆของประเทศอิตาลี เมนูเรื่องราวความอร่อยผสมผสานกับรสชาติอย่างลงตัว พร้อมให้บริการคุณแล้ววันนี้ ที่ห้องอาหาร ลา ทาโวลา (La Tavola) ชั้น 3 ของโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

สัมผัสประสบการณ์ชีวิตอันแสนหวานและสนุกสนานสไตล์อิตาเลียน ณ ห้องอาหาร ลา ทาโวลา (La Tavola) เพลิดเพลินไปกับหลากหลายเมนูอาหารสไตล์โฮมเมด รังสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากชายฝั่งสุดงดงามทางใต้ของอิตาลี (Coastal-inspired) ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเรียบง่าย สบายตา แต่แอบแฝงความหรูหราเอาไว้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณให้น่าจดจำที่สุด

พบกับเมนูไฮไลท์จากแคว้นยอดนิยมของประเทศอิตาลี แนะนำโดยทีมเชฟประจำห้องอาหาร นำทีมโดยเชฟน็อต วรัญญู ป้านสกุล และทีมพ่อครัว ด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ลคนที่ได้รวบรวมประสบการณ์การปรุงอาหารมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของอาหารอิตาเลียน ร่วมกันถ่ายทอดการเดินทางอย่างเจาะลึกอันน่าตื่นเต้น มาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูชั้นเยี่ยม ให้คุณได้ลิ้มรสความอร่อยของภูมิภาคอิตาลี เจาะลึกรสชาติอันเข้มข้นของรสชาติชายฝั่งแท้ๆ ทั้งเมนูคลาสสิกและเมนูร่วมสมัยเย้ายวนนักชิมที่หลงใหลรสชาติอันหลากหลายจากเหนือสุดสู่แดนใต้ของประเทศอิตาลี อย่างแคว้น ซิซิลี ปูเกลีย อุมเบีย บัลซามิค คอปป้า ปิเยมอนเต้ คอสตาน่า หรือที่รู้จักกันดีในนามทัสกานี ลีกูเรีย ปุลยา เนเปิลส์และซิซิลี เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของแรงบันดาลใจ เชฟต้องการสะท้อนให้เห็นถึง “การได้ทานอาหารที่อร่อยคือการได้ฉลองทุกวัน ทำให้เรามีความสุขของชีวิต”

ห้องอาหาร ลา ทาโวลา (La Tavola) นำเสนอความเป็นอิตาเลียนขนานแท้ โดยได้แรงบันดาลใจจากริมชายฝั่งเพื่อสร้างการผจญภัยด้านรสชาติอันน่าหลงใหลให้กับทุกท่าน สร้างขึ้นบนเสาหลักแห่งความหลงใหลและความเรียบง่าย โดยเน้นที่อาหารโฮมเมดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ ประสบการณ์การรับประทานอาหารได้รับการปรับปรุงผ่านองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้มื้ออาหารของท่านมีความโดดเด่นและน่าจดจำ

สัมผัสประสบการณ์ 5 เมนูซิกเนเจอร์ของเชฟน็อตที่ห้องอาหารลา ทาโวลา (La Tavola) และเพลิดเพลินไปกับเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ส่วนผสม และการปรุงแต่งอาหารแต่ละจานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลิ้มลองรสชาติอาหารอิตาเลียน ด้วยเมนูไฮไลท์ ได้แก่ ปลาซาร์ดีนทอด สไตล์ซิซิลี เสิร์ฟคู่กับเลมอน (Fried Sicilian sardines with a Sicilian lemon wedge), สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า สไตล์โรมัน พร้อมเอ็นดูย่า ซาลามิ กวานเซียเล่กรอบ เพโคริโนและไข่แดง (Roman-style Spaghetti Carbonara & N’duja with spicy salami, crispy guanciale, Pecorino, and egg yolk), ปลาทรายแดงอบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมเฟรโกลา มะกอกดำ เคเปอร์ และผักชีฝรั่ง (Mediterranean-inspired whole-baked Sea bream with fregola, black olives, capers, and parsley), สตูว์ทะเล สไตล์ลิกูเรียน (Ligurian-style Cinque Terre seafood stew) และทีรามิสุ สูตรพิเศษของทางร้าน (Tiramisu My Way) ปิดท้ายมื้ออาหารสุดพิเศษของคุณด้วย ลิม่อนเชลโล่ (Limoncello) สูตรพิเศษ เพิ่มองค์ประกอบแห่งความสนุกสนานให้กับประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณ

สำรองโต๊ะของท่านได้แล้ววันนี้: เราพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์อิตาเลียนแท้ ที่ La Tavola ให้กับคุณ อย่าลืมจองโต๊ะล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งและดื่มด่ำไปกับเส้นทางการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร ชั้น 3 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เวลาทำการ:

วันอังคาร – วันอาทิตย์

มื้อกลางวัน 11:30 am – 3:00 pm

มื้อค่ำ 6:00 pm – 10:30 pm

แนวคิดการตกแต่งเป็นแรงบันดาลใจ

อิตาลี ประเทศที่ขนาบข้างด้วยทะเลสองแห่ง โอบรับภูมิศาสตร์ของประเทศ โดยมักจะผสมผสานวัฒนธรรมการทำอาหารเข้ากับรสชาติชายฝั่งที่นำเสนออาหารทะเลอย่างโดดเด่น แรงบันดาลใจของเรามาจากสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกันของบ้านริมทะเล ซึ่งสีสันและความโดดเด่นผสมผสานกันอย่างลงตัว

เราได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นผิวทรายของสถาปัตยกรรมเมดิเตอร์เรเนียนและสัมผัสที่ละเอียดอ่อนของศิลปะอิตาลี การผสมผสานเหล่านี้สร้างออร่าที่น่าหลงใหลและเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้สีเพื่อปลุกความรู้สึกที่แตกต่างและสดชื่น ในขณะที่เราผสมผสานวัสดุที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งรวมถึงสัมผัสความอบอุ่นของลายไม้และความสง่างามเหนือกาลเวลาของหินอ่อน

ภายในพื้นที่ไวน์ เราปรับปรุงบรรยากาศด้วยการผสมผสานงานศิลปะและประติมากรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

เราขอแนะนำ Curved ARCH ซึ่งเป็นนวัตกรรมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่พัฒนาขึ้นโดยการพัฒนาเพื่อผสมผสานความทันสมัย ผสมผสานกับเฉดสีที่สดใสอย่างกลมกลืนเพื่อยกระดับการตกแต่งภายใน

การคัดเลือกไวน์

ห้องอาหารลา ทาโวลา (La Tavola) คัดสรรไวน์มาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แขกของเรา ได้สัมผัสการเดินทางอันน่าหลงใหลและน่าทึ่งผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายของอิตาลี ไวน์ประกอบด้วยองุ่นพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ทำให้ไวน์อิตาลีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ องุ่นเหล่านี้เจริญเติบโตได้เฉพาะในภูมิประเทศของอิตาลี เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของดินและปากน้ำในท้องถิ่น นอกเหนือจากไวน์สายพันธุ์ดั้งเดิมเหล่านี้แล้ว เรายังเปิดรับเทรนด์ไวน์สมัยใหม่ด้วยการผสมผสานไวน์สายพันธุ์ใหม่ๆ และการผสมผสานที่ดึงดูดผู้ชื่นชอบไวน์ร่วมสมัย การคัดเลือกของเราครอบคลุมตั้งแต่โรงบ่มไวน์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ไปจนถึงไร่องุ่นบูติกที่คัดสรรมาอย่างดี จากยอดเขาสูงตระหง่านของเทือกเขาทางตอนเหนือของอิตาลี ผ่านหุบเขาอันเขียวชอุ่มของพีดมอนต์และทัสคานี ไปจนถึงหมู่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนของซิซิลีและซาร์ดิเนีย รวมถึงทางใต้ที่อาบไปด้วยแสงแดด คอลเลกชั่นไวน์ของเรารวบรวมแก่นแท้ของดินแดนที่สวยงามแห่งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเสน่ห์และดึงดูดผู้รักไวน์และผู้ชื่นชอบไวน์ โดยการนำเสนอสมบัติล้ำค่าที่หลากหลายและครอบคลุมในภูมิภาคนี้

เมนูไฮไลท์ ได้แก่

The Rich Tastes of Coastal Flavors (4 dishes)

1) Sarde fritte (from Sicilia)

2) Orata intera al forno con fregola sarda al cartoccio (Mediterranean)

3) Cinque terre (Prepared table side) (Liguria region – Cinque terre is fishing village)

4) Sogliola Dover e Pomodoro (the heart of coastal Italian regions)

Taste the delicious regional Italy (5 dishes)

1) La Nostra burrata (v) (from Puglia)

2) Spaghetti Carbonara & N’duja (rare recipe of Rome)

3) Pici alla Bolognese

4) Ossobuco con risotto allo zafferano

5) Tiramisu “La Tavola” (v) (Prepared table side) (from Veneto region)

Chef Signature Menu (5 dishes)

1) Merluzzo E Spaghetti Al Nero Di Sepia

2) Polpetta Alla Amatriciana

3) Salmone Alla Topinambur

4) Porchetta Alla Mela E Finocchio

5) Pizza Al Tartufo (V)

เกี่ยวกับ เชฟน็อต วรัญญู ป้านสกุล

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เชฟ น็อต วรัญญู ป้านสกุล ได้แสดงทักษะที่ โดดเด่น และ หาตัวจับได้อยากในบทบาทต่างๆ อีกทั้งด้วยความรู้จากการทำงานในกับเชฟมิชลิน ห้องอาหารหรู และโรงแรมต่างๆ ยังช่วยให้ เชฟ น็อต วรัญญู ป้านสกุล เข้าใจการผสมผสานรสชาติต่างๆได้อย่างลงตัว และครีเอทหลากหลายเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ

นอกจากนี้ เชฟ น็อต วรัญญู ป้านสกุล ยังได้รังสรรค์เมนูอาหารซิกเนเจอร์ ผสานวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ เข้ากับเมนูอาหารอิตาเลียนสุดคลาสสิค และเทคนิคพิเศษ ที่จะยกระดับรสชาติ ความสดใหม่ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ให้คุณได้สัมผัส

