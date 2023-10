เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2566 นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่นจำกัด (ปณด) พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสปสช.เขต 5 โรงพยาบาลบางปลาม้า อบต.องค์รักษ์ และมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ให้การสนับสนุนร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไต ยา และเวชภัณฑ์ถึงบ้านผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในเขตพื้นที่อุทกภัย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางในช่วงนี้ ได้จัดทีมลงเยี่ยมเพื่อต้องการติดตามให้เห็นว่า แม้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ผู้ป่วยที่ต้องล้างไตผ่านช่องท้องเป็นประจำทุกวัน ยังล้างไตผ่านช่องท้องเป็นไปได้อย่างปกติ ตรวจสอบสาย การต่อน้ำยา ติดตามให้สุขศึกษา เรื่องการจัดเก็บน้ำยาล้างไม่ให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนในช่วงน้ำท่วม จัดเรียงนำมาใช้ได้อย่างสะดวก การจัดส่งน้ำยาล้างไต ยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รวมถึงหากมีกรณีฉุกเฉินอื่นๆ จะได้มีการจัดระบบความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายสมศักดิ์ เจริญผล นายกอบต.องค์รักษ์ และทีมได้วางแผนทีมช่วยเหลือ

ทั้งนี้ จากข้อมูล ปี 2566 สปสช.ได้ให้การดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งหมด จำนวน 65,058 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องจำนวน 18,554 คน ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 46,391 คน และผู้ป่วยที่ได้รับปลูกถ่ายไตจำนวน 113 ราย

ด้าน นายพีระ กล่าวยืนยันว่า ถึงแม้ในยามวิกฤตอุทกภัย ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น สามารถจัดระบบการขนส่งน้ำยาล้างไต ยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านผู้ป่วยสิทธิบัตรในพื้นที่อุทกภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดย“โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต”เป็นอีกหนึ่งในบริการด้านขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ (healthcare solutions) ที่ทาง ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมต่อสังคม ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศของสปสช.ที่ร่วมดำเนินการกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.)

โดยทางไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง น้ำยาล้างไตและเวชภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับน้ำยาล้างไตครบถ้วน ตรงเวลาโดยจะมีการส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านผู้ป่วย จำนวน 20 ลัง หรือ 120 ถุง สำหรับผู้ป่วย 1 ราย ซึ่งจะมีกำหนดส่ง 1 รอบ ต่อ 1 เดือน

พร้อมทั้งจัดเรียงน้ำยาล้างไตตามวันหมดอายุแบบ FEFO (First Expire First Out) เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ ซึ่งจากข้อมูลในปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน มีการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยที่บ้าน 18,955 ราย ประมาณ 19 ล้านถุง ขณะที่จัดส่งให้โรงพยาบาลต่างๆอีก 3,929 แห่ง จำนวนน้ำยาล้างไต 445,574 ถุง

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ยังได้พัฒนาระบบการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อความสะดวกและเข้าถึงบริการ ด้วยการนำมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่งยาที่เป็นระบบสากลมาใช้ทั้งระบบ GSP(Good Storage Practice) /GDP (Good Distribution Practices)บนพื้นฐานของทรัพยากรการขนส่งที่ทันสมัย ครบวงจร