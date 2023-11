แสนสิริ ชวนทุกคนร่วมสนุกที่งาน “SANSIRI COMMUNITY EVENT: HERE COMES THE FUN” หนาวนี้ สนุกแน่! จัดเต็ม 3 งาน ตลอดเดือน พ.ย. นี้ ที่ แสนสิริ คอมมูนิตี้ 3 ทำเล

(กรุงเทพฯ, 3 พฤศจิกายน 2566) ปักหมุดกันไว้ได้เลย! งานน่ารักถ่ายภาพสวยที่ห้ามพลาด “แสนสิริ” ชวนคุณร่วมสนุกกับบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ กับ ครั้งแรก! ของ “Sansiri Community Event : Here Comes The Fun” ไลฟ์สไตล์ อีเว้นท์ ที่ชวนทุกคนในครอบครัว รวมถึงน้องหมาแสนรัก มาสนุกกับงาน ในบรรยากาศสุดสนุกสนานและอบอุ่นของแสนสิริ คอมมูนิตี้ ทั้ง 3 แห่ง ที่จะหมุนเวียนไปสร้างความสุขให้ ทุกๆคนและลูกบ้านแสนสิริ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เริ่มวันเสาร์ และ อาทิตย์ที่ 4-5 พ.ย. นี้ ที่ รังสิต-บางพูน คอมมูนิตี้ ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น- 2 ทุ่ม เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้อนรับทุกๆคนที่สนใจและลูกบ้านแสนสิริ

ฤดูกาลแห่งความสุขเริ่มขึ้นแล้ว! ช็อป ชิม ชิลล์ เพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดสนุกมากมายกับโซนต่างๆ ในธีม Winter ที่จะมอบความสุขที่ไม่มีวันละลายให้กับทุกคน ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นของแสนสิริ คอมมูนิตี้ อาทิ

Feel Free Market มาร์เก็ตจากเหล่าร้านดังสุดฮิปมากมาย พบกับ Creative Market, Garden Atlas, Pet Market แอคเซสเซอรี่น้องหมาสุดน่ารัก อย่าง Belly Buddy, รพ.สัตว์ทองหล่อ อิ่มอร่อยกับขนม และอาหารอร่อยๆจากร้านดัง อาทิ About Longan, ขอหอมที, ดื่มด่ำคราฟโคล่า, Hoijor by Chef Gis เป็นต้น

Happening “Dog Yard” Pet Friendly Zone ให้คุณได้พาน้องๆ สัตว์เลี้ยงแสนรักมา วิ่งเล่นและสัมผัสบรรยากาศสนุกๆ เพลิดเพลินกับ Live Band & Live Performance กิจกรรมพาเหรดและเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคน

, Sustaining Workshop สนุกกับเวิร์คช็อปงานคราฟท์สุดคิ้วท์ ฮิตมากๆที่เกาหลี แถมกลับบ้านติดไม้ติดมือและเป็นประโยชน์ไปอีกด้วย

Sansiri After-Sales Service ดูแลคุณไม่สิ้นสุดกับ Sansiri Home Care Pro *พิเศษเฉพาะ ที่รังสิต-บางพูน คอมมูนิตี้ และ PLUS Concierge

พบกับ Sansiri Community Event : Here Comes The Fun ไลฟ์สไตล์ อีเว้นท์ ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่ง หมุนเวียนเปลี่ยนเดสทิเนชั่นไปสร้างความสุขให้กับทุกคนตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เข้างานฟรี! ต้อนรับทุกๆคนที่สนใจและลูกบ้านแสนสิริ สามารถจอดรถได้ที่แสนสิริ คอมมูนิตี้ ในทำเลที่จัดงานนั้นๆ

วันที่ 4 – 5 พ.ย. นี้ ที่รังสิต – บางพูน คอมมูนิตี้

http://siri.ly/u8uwqIA

วันที่ 11 – 12 พ.ย. นี้ ที่ราชพฤกษ์ – 346 คอมมูนิตี้

http://siri.ly/707kPAA

วันที่ 18 – 19 พ.ย. นี้ ที่บางนา – เลค 26 คอมมูนิตี้

http://siri.ly/cHx5baA

แสนสิริ จัดงาน Sansiri Community Event : Here Comes The Fun ขึ้นเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยและกิจกรรมดีๆให้กับลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สังคมคุณภาพบนพื้นที่ของโครงการแสนสิริ พร้อมสร้างบริบทของสังคมการอยู่อาศัยที่น่าอยู่ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด ‘Sansiri Good Community’ โดยเชิญชวนลูกบ้าน และเพื่อนบ้านของคอมมูนิตี้ มาทำกิจกรรมร่วมกัน

ติดตามอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Sansiri Family facebook : https://siri.ly/xlPT8nA

