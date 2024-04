ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของ Disney 

งานแสดงนิทรรศการ Immersive Disney Animation ครั้งแรกในประเทศไทย

(กรุงเทพฯ, 8 เมษายน 2567) เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อออกไปผจญภัยครั้งสำคัญของชีวิตผ่านโลกที่น่าทึ่งของการ์ตูนดิสนีย์กับนิทรรศการที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด Immersive Disney Animation โดยจะเปิดแสดงครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 20 มิถุนายน 2567 ที่ EM Tower ชั้น 1 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์

การแสดงนิทรรศการนี้จัด โดยบริษัท Apollo Entertainment Thailand และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบริการความบันเทิงสดแห่งเอเชียแปซิฟิก นำโดย Base Entertainment Asia ร่วมกับ Lighthouse Immersive Studios และ Walt Disney Animation Studios เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีของความยอดเยี่ยมในการ์ตูนดิสนีย์ ในงานแสดงนิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้โลดแล่นเข้าสู่โลกที่น่าทึ่งและมีเสน่ห์ของตัวละครดิสนีย์ที่สุดน่ารัก โดยการปรับพื้นที่ของเอ็มสเฟียร์ให้เป็นพื้นที่สามมิติที่น่าตื่นเต้น เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้เข้าชม เสมือนได้เดินเข้าไปในฉากจากภาพยนตร์การ์ตูนไอคอนิกของดิสนีย์ มากกว่า 60 เรื่อง

Mr.Vinncent Guo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อพอลโล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กล่าวว่า “เรายินดีที่จะประกาศเกี่ยวกับการมาถึงของ Immersive Disney Animation ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง 100 ปีของเวทมนตร์ดิสนีย์ และประเทศไทยก็เป็นตลาดที่เราให้ความสำคัญและเรารู้จักกันดี และเราก็ไม่สามารถรอต่อไปได้แล้ว เพื่อที่จะนำโอกาสและประสบการณ์ความบันเทิงของครอบครัวนี้ ไปมอบสู่ผู้ชมของที่นี่ให้ได้มากยิ่งขึ้น Immersive Disney Animation จะเป็นโลกใหม่ของประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์สำหรับผู้สนใจดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก และคนทุกวัย”

Corey Ross โปรดิวเซอร์และผู้ก่อตั้งของ Lighthouse Immersive Studios กล่าวว่า “เราได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างมาก เพื่อให้นำ Immersive Disney Animation มายังกรุงเทพฯ ดังนั้นกรุงเทพจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด และเป็นที่สุดท้ายที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดี อันน่าอัศจรรย์นี้ สำหรับการเปิดตัวนิทรรศการนี้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2023”

และที่สำคัญเขายังเน้นว่าประสบการณ์นี้ด้วยความมั่นใจว่า จะเป็นดั่งเวทมนตร์ที่สะกดผู้เยี่ยมชมทุกท่าน “คุณลองพยายามจินตนาการการเดินทางผ่าน Zootopia กับ Judy Hopps, ดำน้ำไปยังชั้นใต้ของทะเลกับ Ariel, บินบนพรมเวทีกับ Aladdin, และเดินเข้าสู่ Casita กับ Mirabel และครอบครัว Madrigal เพราะเหล่านี้คือที่ Immersive Disney Animation จะพาคุณไป”

ทางด้าน Chantal Prudhomme ประธานบริหารฝ่ายบันเทิงเบสเอนเตอร์เทนเมนท์เอเชีย กล่าวว่า “เราพยายามที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับผู้ชมทุกวัยทั่วทั้งภูมิภาค และดีใจที่จะนำเอา Immersive Disney Animation ที่สุดแสนอัศจรรย์นี้มาแสดงที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หลังจากที่ได้นำเสนอในสิงคโปร์มาแล้ว การ์ตูนดิสนีย์เป็นเรื่องราวที่ได้สัมผัสเข้าสู่หัวใจของคนนับล้านๆ คนทั่วโลก และตอนนี้ทุกคนในกรุงเทพฯก็จะได้มีโอกาสเดินเข้าสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ของตัวละครคนโปรด ผ่าน Immersive Disney Animation นี้ นิทรรศการนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ์ตูนดิสนีย์ในรอบ 1 ศตวรรษ เพื่อเชิญชวนผู้เยี่ยมชมให้ได้เห็นถึง ศิลปะ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์การ์ตูนไอคอนิกของดิสนีย์ เราตื่นเต้นที่จะแบ่งปันการเดินทางแบบ immersive นี้และจะมาสร้างความทรงจำในช่วงเวลานี้แก่ทุกๆคน”

นอกจากภาพยนตร์การ์ตูนแบบเรียลไทม์ เช่น Frozen, Encanto, Zootopia และ Big Hero 6 Immersive Disney Animation ยังทำให้ระลึกถึงความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของ Walt Disney Animation Studios. ทั้งด้านศิลปะ เพลง และเทคนิคการ์ตูนที่นำเอาผลงานคลาสสิกๆ อย่างเช่น The Little Mermaid, Peter Pan, และ The Lion King มาร่วมแสดงด้วย

