เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2567 นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี2567 ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.2567 ทางปณด มีความพร้อมในการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 25,000ราย

โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต ถือเป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวพันกับชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในการรักษาด้วยวิธีล้างไตผ่านช่องท้องวันละ 4 ถุง หรือเดือนละ 120 ถุงต่อผู้ป่วย 1 คน เพราะน้ำยาล้างไต เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยขาดไม่ได้ หากจัดส่งล่าช้า ผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้

ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องในปีนี้ ทางปณด เตรียมความพร้อมของระบบจัดส่งน้ำยาล้างไต เพื่อส่งถึงหน้าบ้านผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา เพื่อผู้ป่วยได้มีน้ำยาล้างไตใช้อย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ปณด ให้ความสำคัญในการวางระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจัดส่ง น้ำยาล้างไต ให้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการขนส่งของบริษัทได้ตลอดเวลา( Real Time Tracking) โดยผู้ป่วยสามารถติดตามขั้นตอน ตรวจสอบสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time ผ่านเว็บไซต์

นอกจากนี้ปณด ยังได้จัดทีมบริการประสานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไว้รองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับผู้ป่วย เพราะน้ำยาล้างไต เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยขาดไม่ได้ ที่ผ่านมาปณด จึงมีส่วนร่วมในการส่งต่อความหวังให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ดังนั้น ปณด จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและจัดส่งน้ำยาล้างไต โดยจัดเรียงตามระบบ FEFO (First Expire First Out) ตามมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP (Good Storage Practice) และบริหารแผนจัดส่งแบบ GDP (Good Distribution Practices) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ล่าสุดได้นำเทคโนโลยีAPI (Application Programming Interface)มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำ data set ในรูปแบบ Auto ทำให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและในอนาคตจะเชื่อมต่อกับระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อบริหารปริมาณสินค้าในคลังให้เพียงพอและเหมาะสมอีกด้วย