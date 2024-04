ใหม่! พบกับ Shell GO+ บน LINE OA ได้แล้ววันนี้ พลัสความสุข ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้ทุกเจเนอเรชั่น ครบจบในที่เดียว

เปิดประสบการณ์ใหม่กับ Shell GO+ ด้วยโปรแกรมสะสมแต้มได้โดยตรงบน Shell LINE OA ที่เพิ่มความสะดวกสบาย

ให้ลูกค้าเชลล์ได้เพลิดเพลินกับการแลกรีวอร์ดได้อย่างรวดเร็วทุกการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซึ่งรวมถึงสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก และของพรีเมียมหลายรายการได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว เพียงเพิ่มเพื่อน Shell Official Account กดค้นหาได้ที่ @Shell แล้วสมัครใช้งานเชื่อมต่อบัญชี Shell GO+ รับฟรีทันทีสูงสุด* 100 คะแนน เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันเชลล์ พิเศษ! สำหรับสมาชิกสมัครใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน LINE ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการสื่อสาร แต่วิวัฒนาการสู่แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ไปแล้ว ด้วยจำนวนผู้ติดตั้งจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ถึง 90% และบัญชี LINE Official Account ของเชลล์ประเทศไทยก็ได้รับความนิยมจากผู้ติดตามรวมกว่า 10 ล้านบัญชี

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับสิทธิพิเศษได้ง่าย ๆ จาก “Shell GO+” ด้วยบริการล่าสุดในอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัด

ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Shell GO+ บน LINE Official Account ของเชลล์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งมีเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์เท่านั้น (Only at Shell, Only for You)

นายโอมาร์ เชค กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลลิตี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษสำหรับลูกค้าเชลล์อยู่เสมอ และพบว่าผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่เลือกใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ในการติดต่อสื่อสาร และมีความคุ้นเคยกับ การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ LINE เป็นอย่างดี เชลล์จึงเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยการนำ Shell GO+ ซึ่งเป็นระบบสมาชิกแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเข้าไปรวมไว้ใน LINE OA

ของเชลล์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค นอกเหนือจากการใช้งานในแอปพลิเคชัน Shell GO+ และเว็บไซต์ ในการรับสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เมื่อใช้บริการต่าง ๆ ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซึ่งทุกการใช้จ่ายเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง จะสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมได้จากทุกบริการในสถานีบริการเชลล์ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมัน การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์ เฮลิกส์ พลัส การซื้อเครื่องดื่มและพรีเมี่ยมเบเกอรี่จากเชลล์ คาเฟ่ รวมถึงการจับจ่ายระหว่างการเดินทางที่ร้านสะดวกซื้อเชลล์ซีเล็ค ให้ทุกการใช้จ่ายที่สถานีบริการเชลล์มีความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้าเชลล์ทุกคน”

พิเศษสุดสำหรับสมาชิกใหม่เมื่อสมัคร Shell GO+ บน LINE OA ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567 รับทันที 100 คะแนน ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลด 20 บาท เมื่อเติมน้ำมันเชลล์มูลค่า 900 บาทต่อใบเสร็จ โดยส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังสมัครใช้งาน Shell GO+ บน LINE OA และยังประหยัดได้สูงสุด 40 สตางค์ต่อลิตร* เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ในทุก ๆ ครั้ง นอกจากนี้ ยังเอาใจลูกค้าสายคาเฟ่ให้เลือกรับเครื่องดื่มเติมเต็มความสดชื่นฟรี 1 เมนูจากเชลล์ คาเฟ่ เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 12 ดวง

และสุดคุ้มยิ่งกว่าเมื่อใช้คะแนนแลกคูปองส่วนลดสินค้าหรือบริการต่าง ๆ จากแคตตาล็อกของเชลล์ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จาก Shell GO+ และพันธมิตร โดยสามารถแลกผ่าน Shell GO+ ใน LINE OA ได้ทันที รวมถึงข้อเสนอสุดพิเศษรับฟรี 100 คะแนน สำหรับสมาชิกในวันเกิด และสายรักรถยังหมดห่วง เพราะ Shell GO+ มีบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฟรี 24 ชั่วโมง ให้อุ่นใจตลอดทุกการเดินทาง อีกทั้งมอบบริการตรวจเช็กรถยนต์ฟรี 10 รายการ (มูลค่า 150 บาท) ที่ศูนย์เชลล์ เฮลิกส์ พลัสอีกด้วย

“Shell GO+ บน LINE OA จะช่วยให้ลูกค้าเชลล์สามารถสะสมคะแนนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพกบัตร หรือโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ไม่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง สามารถเช็กและอัปเดตข้อมูลสมาชิก ตลอดจนรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่าน Shell GO+ บน LINE OA เป็นการสนับสนุนแนวคิด Make Life’s Journeys Better ที่เชลล์มุ่งมั่นที่จะเติมความสุขให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยบริการที่ง่าย ทันสมัย สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้ Powering Progress ที่ไม่เพียงมุ่งพัฒนาและส่งมอบพลังงานเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น แต่ยังผลักดันธุรกิจให้เติบโตโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เคียงข้างสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน” นายโอมาร์กล่าวทิ้งท้าย