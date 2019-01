สถานทูตอิสราเอลช็อก! ชี้ ไอดอล BNK48 สวมชุดนาซี ทำร้ายจิตใจคนนับล้านทั่วโลก

วันที่ 26 ม.ค. กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง เมื่อปรากฏภาพสมาชิกวงไอดอลสาว BNK48 น้ำใส พิชญาภา นาถา สวมเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์สวัสติกะของพรรคนาซีเยอรมนี ในการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเว็บไซต์ ทรูไอดี เผยภาพกลุ่มไอดอลสาวหลายคนที่กำลังซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 ม.ค. โดยในบรรดาไอดอลหลายคน มี น้ำใส BNK48 ที่สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความโหดร้ายของสงคราม และอาชญกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายล้านคน ขึ้นเวที

ล่าสุด น้ำใส ได้กล่าวขออภัยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในงาน 6th Single Senbatsu General Election ว่า

“สำหรับเหตุการณ์ที่เกิด หนูเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดที่ขึ้น ในความผิดพลาดและความไม่รู้ของตัว เป็นบทเรียนให้คนอื่น ขอให้ให้อภัยในความผิดพลาดของหนูด้วย ”

ด้าน สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยรู้สึกตกใจและกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหนึ่งในสมาชิกของวง BNK48 สวมชุดที่มีสัญลักษณ์นาซี พรุ่งนี้ (วันที่ 27 ม.ค.) เป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากลหรือโฮโลคอสต์ ซึ่งประชากรโลกจะร่วมไว้อาลัยให้ชาวยิว 6 ล้านคนที่ถูกสังหาร

การสวมชุดสัญลักษณ์นาซีของนักร้อง BNK48 เป็นการทำร้ายจิตใจคนนับล้านทั่วโลก ที่ญาติพี่น้องของพวกเขาถูกสังหารด้วยน้ำมือของนาซี

(The Embassy of Israel in Thailand expresses its shock and dismay over the Nazi outfit worn by the singer of BNK48 band. Tomorrow, January 27, is the International Day of Remembrance of the victims of the Holocaust, and the world will commemorate 6 million Jews who perished.

Presenting Nazi symbols by the band’s singer, hurt the feelings of millions around the world, whose relatives were murdered by the Nazis.)