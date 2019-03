สั่งพักงาน-สอบซ้ำอาสากู้ภัย นั่งเฝ้าศพรอตำรวจ 9 ช.ม. เหตุทำมูลนิธิได้รับผลด้านลบ

สั่งพักงาน-สอบซ้ำ อาสากู้ภัย นั่งเฝ้าศพรอตำรวจ 9 ช.ม. เหตุทำมูลนิธิได้รับผลด้านลบ

จากกรณีอดีตนักร้องฝาแฝดชื่อดังอย่าง เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร โพสต์เรื่องราวชวนหดหู่ผ่าน เฟซบุ๊ก Alex Marine Junyatanakorn ระบุว่า สรุปเหตุประชาชน กระโดดสะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง เมื่อเวลา 23.49 น. ที่ผ่านมา สถานที่เกิดเหตุ สะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบศพผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 30 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดำเนินการเรียบร้อย พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสน

#ศูนย์วิทยุพระราม199 เจอศพประมาณช่วง 02:00 น. จนป่านนี้ยังไม่ได้เก็บเลย เจอปัญหาเรื่องแบ่งเขตของ สน. สงสารคนทำงานนั่งรอ จนสว่างคาตา เครดิตรูปภาพอาสาพระนคร ตามที่เสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีหนังสือคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวน อาสากู้ภัยคนดังกล่าว โดยระหว่างรอผลสอบให้มาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานใหญ่บางพลี ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.2562 จนกว่าจะมีผลสรุปจากคณะกรรมการสอบสวน

โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า เหตุการณ์นี้ทำให้มูลนิธิฯ ได้รับผลกระทบในทางลบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมูลนิธิฯได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานด้วยดีมาตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้าน เล็ก ฝันเด่น โพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่า “ไม่เคืองแค้น น้อยใจในโชคชะตา #we are here to serve you No.71”