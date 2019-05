จากสวยกลายเป็นหล่อ มิสทิฟฟานี่ เปลี่ยนตัวเอง พลิกชีวิต ขอมีความสุขไม่จำกัดเพศ!

เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตที่สร้างความตะลึงในกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ หรือ คนข้ามเพศ หลังจาก อาร์ม-ตรีทิพย์นิภา ทิพย์ปภาดา มิสทรานยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 และเคยลงประกวดเวทีมิสทิฟฟานี่มาแล้วถึง 3 ครั้ง คือปี 2008, 2013 และ 2014 ก่อนจะคว้ารองอันดับ 2 เวทีมิสทิฟฟานี ปี 2014 มาครอง ได้เปลี่ยนลุคใหม่ จากเดิมสาวสวยกลายเป็นหนุ่มหล่อ ที่เธอขอว่า ไม่จำเป็นต้องระบุเพศว่าเธอเป็นอะไร

โดย อาร์ม-ตรีทิพย์นิภา ได้ไปผ่าตัดเอาหน้าอกออก จนร่างกายกลับเป็นชายเหมือนเดิม พร้อมทั้งตัดผมสั้นและปรับเปลี่ยนการแต่งตัวให้เป็นสไตล์ผู้ชาย โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “นี่คือตัวของตัวเอง ถูกใจใครบ้าง ไม่ถูกบ้าง ต้องขออภัย ตนไม่ได้เป็นเก้ง ไม่ได้เป็นกะเทย และมันไม่ควรจำกัดคำว่าเพศ พร้อมติดแฮชแท็ก #เสรีเพศ #unisex”

พร้อมทั้งเปิดใจผ่านเฟซบุ๊ก “Be yourself in your best way ตอนนี้คนถามมาเยอะ มาก กระแสมีทั้งลบ ทั้งบวก มันก็อยู่ที่เราเข้าใจมุมมองของคนอื่นไม๊ ❤️เราไม่ได้อยากกลับมาเป็นผู้ชายที่หล่อ

❤️เราก็ไม่ได้อยากแต่งหญิงแล้วสวย ❤️แต่เราอยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตที่เป็นเรา 🏳️‍🌈วันนี้มันคงเป็นเรื่องแปลกสำหรับหลายคน แต่คนเรามันมีสิทธิที่จะเรียนรู้ ว่าสิ่งไหนเหมาะหรือไม่กับเราเอง

ในเมื่อเพศทางเลือกยังเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียม แต่ก็กลับวิจารณ์กันเอง แล้วเราจะรวมพลังไปเรียกร้องจากใครได้”