กระหึ่ม นิตยสารไทม์ ยกย่อง ธนาธร ติดโผ 100 ดาวรุ่ง ผู้ทรงอิทธิพลโลก ปี 62 !

วันที่ 13 พ.ย. นิตยสาร TIME เปิดเผยรายชื่อ ‘TIME 100 NEXT’ ซึ่งเป็น 100 ดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพลต่อธุรกิจ บันเทิง กีฬา การเมือง วิทยาศาสตร์ ปรากฎว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีรายชื่อติดอยู่ในโหมดผู้นำด้วย

โดย TIME อธิบายว่า “…ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทราบดีว่าการคว้าอำนาจคืนมาจากคณะรัฐประหารที่ครองอำนาจในประเทศไทยอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว พรรคอนาคตใหม่ที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นมาก็ได้รับคะแนนเสียงมากถึง 17% ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปีนี้ ไม่แย่เลยสำหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจะมีอายุครบ 1 ปีไปหมาดๆ

อย่างไรก็ตาม ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้เป็นเศรษฐีพันล้าน ทายาทยักษ์ใหญ่กิจการชิ้นส่วนรถยนต์ ก็ประสบความสำเร็จในการ “ปลุกไฟ” ในใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่แห่กันมาร่วมภารกิจหยุดยั้งวงจรอุบาทว์การรัฐประหารและการการสูญเสียเลือดเนื้อจากการประท้วงบนท้องถนน

ซึ่งเป็นชนักติดหลังประเทศไทยมากว่า 80 ปีแล้ว ในความท้าทายอันแสนเข็ญนี้ เหล่านายพลในกองทัพก็ตอบโต้ธนาธรด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวนมากเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งสิ้น เขายืนยันว่าตนเองยังตั้งมั่นอยู่กับการก่อร่างสร้างความเข้มแข็งแก่การเคลื่อนไหวของเขาในสภา แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้าคดีความมากมายก็ตาม” และ “ตราบใดที่เหล่านายพลยังอยู่ในอำนาจ การต่อสู้ของพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป”

สุดท้ายธนาธรกล่าวว่า “Democratization, demilitarization and decentralization is our call.”“; “กระบวนการนำมาซึ่งประชาธิปไตย การแยกกองทัพออกจากการเอง และการกระจายอำนาจ นี่คือหัวใจของพวกเรา”

TIME 100 Next เป็นแคมเปญใหม่ของนิตยสาร TIME ที่อาจจะดูคล้ายคลึงกับแบบเก่าที่เรียกกันว่า “TIME 100 list of the world’s most influential people” หรือ “100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกสำหรับ TIME” นั่นเอง

สิ่งที่แตกต่างกันไปในคราวนี้ คือการโน้มเอียงไปในทางของกระแสความเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาแรงและพลิกโฉมหน้าโลกแบบเดิมที่เราเคยรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ ความเชื่อมั่นในสถาบันดั้งเดิมที่ถดถอยลงเรื่อยๆ หรือแม้แต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใหม่

เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ TIME เน้นการคัดเลือกบุคคลที่ฉายแววว่าจะเป็นผู้กุมทิศทางอนาคตของโลกในทางธุรกิจ การบันเทิง กีฬา การเมือง วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย บุคคลทุกคนที่อยู่ใน TIME 100 Next ล้วนมีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่และพวกเขาทุกคนก็รู้ดีว่าเขาจะต้องเจออุปสรรคที่ใหญ่ยิ่งอีกมากมาย แต่สิ่งที่เป็นแรงขับให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปคือ “ความหวัง” นั่นเอง แต่ละคนพร้อมที่จะเอาชนะความท้าทายและต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ธนาธรไม่ใช่คนไทยเพียงคนเดียวที่ปรากฏในการจัดอันดับของนิตยสาร TIME 100 Next แต่ยังมี “กชกร วรอาคม” ภูมิสถาปัตย์ไทยคนแรกผู้คิดค้นที่กักน้ำได้กว่าล้านแกลลอนและออกแบบสวนกลางเมืองเช่น สวนจุฬา 100 ปี และ “ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า” ศิลปินวง BLACKPINK ซึ่งเป็นวงไอดอลวงแรกที่มียอดวิวบน Youtube กว่า 1000 ล้าน และผู้ติดตามอีก 30 กว่าล้าน ทั้งยังเป็นวงแรกที่ได้แสดงบนเวทีของ Coachella ด้วย

