อุ๊งอิ๊ง ลงรูป 'แจ็คสัน หวัง' เผยไม่แปลกใจ ทำไมมีแฟนคลับทั่วโลก

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร สุดปลื้มใจ ลงรูปถ่ายกับ ‘แจ็คสัน หวัง’ เผยมีความสามารถล้นเหลือ และเป็นคนที่น่ารักมาก ไม่แปลกใจ ทำไมถึงมีแฟนคลับทั่วโลก

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง ‘แจ็คสัน หวัง’ ปรากฎตัวที่ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน ในงานแถลงข่าว THE MATCH : Red World Opening Live “Jackson Wang” โดยแจ็คสัน หวัง ได้พูดไทย ทักทายแฟนคลับโดยพูดไทยว่า “สวัสดีครับ พี่แจ็คนะครับ” จนแฟนคลับแห่กรี๊ดถล่มทลายดังสนั่นกว่า 30 นาที

สำหรับ แจ็คสัน หวัง เดินทางมาถึงเมืองไทยตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 น.ของวันที่ 7 ก.ค. โดยมีแฟนคลับไปรอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างอบอุ่นและคับคั่ง จนทำให้แฮชแท็ก #WelcomejacksonToThailand ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์อย่างรวดเร็ว

ต่อมา แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้โพสต์ภาพถ่ายรูปกับ แจ็คสัน หวัง ที่โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ ลงเฟซบุ๊ก Ing Shinawatra พร้อมเปิดเผยว่า Thank you for choosing @rosewoodbangkok 💙 we hope you and your team have the best time here. ไม่แปลกใจเลยทำไม #พี่แจ๊ค ถึงมีแฟนคลับทั่วโลก นอกจากความสามารถล้นเหลือแล้ว ยังเป็นคนที่น่ารักมากๆอีกด้วย ประทับใจจจจ🥰 #jacksonwang