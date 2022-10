กำลังใจสำคัญ! แม่สวมกอด ‘โตโน่’ ล้างตัวให้ลูกชาย เฮสนั่นริมแม่น้ำโขง จบโครงการOneMan And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ แต่ยังรับบริจาคถึง 31 ต.ค.

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.65 บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาราหนุ่ม โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ลงว่ายน้ำข้ามโขง เพื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว และโรงพยาบาลนครพนม ภายใต้ชื่อโครงการ OneMan And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้

ต่อมาโตโน่ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพร้อมขอบคุณผู้สนับสนุน พร้อมระบุว่า ความรักที่คนไทยและลาวมีให้กัน เกิดขึ้นที่นครพนม ตนมีความสุขที่สุดและจะจำไปตลอดชีวิต ยืนยันจะว่ายกลับมาหา ตอนนี้ขอเก็บแรงไว้ว่ายน้ำไปฝั่งลาวก่อน

จากนั้นเวลา 15.40 น. กิจกรรม One Man And The River “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ที่หนุ่มโตโน่ จัดกิจกรรมขึ้น ยอดบริจาคทะลุ 50 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมากกว่าที่โตโน่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้มว่ายอดบริจาคจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ถัดมาเวลา 16.00 น. โตโน่ เดินทางมายังบริเวณท่าน้ำหาดบ้านนาเมือง ฝั่งสปป.ลาว เพื่อเตรียมลอยน้ำหรือว่ายน้ำจากฝั่งลาวกลับไปยังฝั่งไทย บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ระยะทาง 6 กิโลเมตร ท่ามกลางชาวลาวที่มาให้กำลังใจและส่งดาราหนุ่มในกิจกรรมครั้งนี้ โดยชาวบ้านบางส่วนนำเงินกีบทำเป็นพวงมาลัยมาคล้องคอให้กับโตโน่ด้วย เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการนี้ จากนั้นโตโน่ได้เริ่มลอยน้ำหรือว่ายน้ำออกจากท่าน้ำหาดบ้านนาเมืองมุ่งหน้ากลับไทย

ล่าสุดเวลา 16.50 น. โตโน่ ว่ายน้ำจากฝั่งลาว กลับมาถึงฝั่งไทย โดยขึ้นฝั่งบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช โดยมีประชาชนหลายพันคนมารอต้อนรับและให้กำลังใจ รวมถึงแม่ของดาราหนุ่มโตโน่ ที่รอรับลูกชายด้วยความตื่นเต้น

เมื่อโตโน่ขึ้นจากน้ำ ดาราหนุ่มมีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปประคองนำตัวขึ้นจากน้ำ ก่อนเข้าสวมกอดคุณแม่ที่มารอรับ โดยคุณแม่โตโน่ได้ใช้น้ำที่เตรียมมาล้างตัวให้กับลูกชาย และใช้ผ้าขนหนูเช็ดตัว ก่อนโตโน่จะกลับขึ้นไปยังลานกิจกรรมของโครงการนี้ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มารอต้อนรับดาราหนุ่ม