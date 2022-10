ดราม่าไม่พัก มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 โดนแฟนนางงามแห่อันฟอลไอจี คนคาดเพราะฟิลิปปินส์และเวียดนามตุ้บ ทำณวัฒน์ออกมาฟาดกลับ

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้น ณ เซนตูล์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวานนี้ (25 ต.ค.) ผู้ที่คว้ามงไปก็คือ อิสซาเบลลา เมนิน มิสแกรนด์บราซิล ส่วน อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

การประกวดจบไป แต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบ เมื่อยอดฟอลโลอินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลลดฮวบลงไปหลักล้าน เดิมทีมีผู้ติดตามกว่า 6 ล้านคน ล่าสุดลดลงเหลือ 4.6ล้าน และยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่ง ยังคงลดลงเรื่อยๆ หลายคนคาดว่าจากการที่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ และมิสแกรนด์เวียดนาม ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

รวมทั้งยังมีแฟนนางงามจากทั้ง 2 ประเทศ แห่เข้ามาถล่มในอินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลยับ ตำหนิไปถึงผู้จัด แต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งมองว่าเวทีมิสแกรนด์ฯ ให้คนกดโหวตผ่านไอจี จึงทำให้คนกดติดตามเป็นจำนวนมาก เมื่อหมดการประกวดแล้วคนก็กดอันฟอลโลตามเดิม

งานนี้บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของเวที ก็ได้มาเปิดถึงความรู้สึกถึงประเด็นนี้ว่า “ยอดติดตามหายไม่เป็นไร แต่รู้สึกผิดหวังกับแฟนนางงามเวียดนาม การกระทำแบบนี้ทั่วโลกมองว่าไม่น่ารัก เวียดนามได้รางวัล Country power of the year คือที่สุดแล้ว และ ND ก็ได้รางวัล Golden Grand Award คือสุดๆแล้วในปีนี้”