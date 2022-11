แบบนี้ก็ได้เหรอ? หนุ่มบริติชสุดเหวอ ถูกไรเดอร์ขอกินมัสมั่นไก่ อ้างน่าอร่อยดี จะกดรายงานก็ได้ ไม่แคร์อยู่แล้ว

กระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่ให้ความสนใจกับประเด็นโซเชียลของผู้ใช้ทวิตเตอร์ @BodyBagnall ที่ได้รับประสบการณ์สุดแปลกประหลาด หลังสั่งแกงมัสมั่นไก่ในแอพชื่อดัง แต่ทว่าเขาดันไม่ได้กินซะงั้น

หนุ่มเลียม แบ็กแนลสั่งอาหารจากแอพเดลิเวอรี่ Deliveroo ที่เป็นบริษัทจัดส่งอาหารออนไลน์ของอังกฤษ ทำงานร่วมกับร้านอาหารและร้านขายของชำกว่า 160,000 แห่งในหลายประเทศ ระหว่างรออาหารมาส่งนั้น เขากลับได้รับข้อความที่น่าตกใจระบุว่า “ขอโทษด้วยนะ” เลียมถามกลับไปว่า ” เกิดอะไรขึ้นเหรอ”

พร้อมทั้งได้รับข้อความไรเดอร์กำลังจะกินอาหารที่เขาสั่ง “อาหารที่คุณสั่งนี่น่าอร่อยมาก ฉันกินเลยละกัน คุุณสามารถแจ้งเรื่องไปยังบริษัท Deliveroo ได้เลยนะ” ด้วยความทนรอจนหิวทำให้หนุ่มเลียมตอบกลับไปว่า “คุณเป็นคนที่แย่มากนะที่ทำแบบนี้” แต่ไรเดอร์ก็ไม่แยแสตอบกลับว่า “ผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว”

หนุ่มเลียมนำภาพดังกล่าวมาโพสต์ลงทวิตเตอร์ ระบุว่า “Deliveroo ไรเดอร์เล่นผมแต่เช้าเลย” ซึ่งกลายเป็นภาพไวรัลที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม บางคนแชร์ประสบการณ์ประหลาดที่ตนเองเคยเจอ บางคนถามว่าเรื่องนี้เป็นคอนเทนต์หรือไม่ “ตอนนี้ฉันหัวเราะ แต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันหิวและรออาหาร ฉันคงโกรธมาก”

ทางด้านเลียมหัวเราะพร้อมระบุว่า “ผมไม่อยากจะเชื่อเลย ดูสิ่งที่แอพเดลิเวอรีทำกับผม ไรเดอร์เราต้องคุยกัน” แถมยังกล่าวเขาไม่ได้รับเงินคืนเพื่อขอโทษสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนขับในเช้าวันศุกร์ แต่บริษัทอาหารกลับส่งอาหารของเขาอีกครั้งในหนึ่งชั่วโมงต่อมาและขอให้เขากรอกแบบฟอร์มรายงานพนักงานของพวกเขาเพียงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเดลิเวอรียืนยันว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและกล่าวว่าทีมปฏิบัติการไรเดอร์ของพวกเขาจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อเดอะซันว่า “เราคาดหวังให้ไรเดอร์ทุกคนที่เราร่วมงานด้วยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพและให้เกียรติตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงรู้สึกเสียใจที่ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ เราต้องขอโทษลูกค้าด้วยการแสดงความปรารถนาดีที่พวกเขาพึงพอใจและเตรียมส่งอาหารอีกครั้ง”

Deliveroo driver has gone rogue this morning pic.twitter.com/sFNMUtNRrk

— Bags (@BodyBagnall) October 28, 2022