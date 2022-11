หนุ่มผิวขาวรัวตื้บ หลานเจ้าของร้านอาหารไทย ที่อเมริกา เหตุไม่ได้กินฟรี ยังดีพลเมืองดีลุกช่วย แจ้งตำรวจจับ ผู้ก่อเหตุสารภาพคนในบ้านตายเลยลงมือ

วันที่ 15 พ.ย.2565 สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกานำเสนอเหตุการณ์สุดช็อก หลังมีชายผิวขาวอายุ 32 ปีก่อเหตุทำร้ายร่างกายหลานเจ้าของร้านอาหารไทย มีวงจรปิดจับภาพไว้ได้ เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับสาเหตุคือผู้ต้องหาได้ร้องขออาหารฟรี แต่เขาได้รับการแจ้งว่าไม่สามารถจัดหาให้ได้ ขณะที่หลานเจ้าของร้านอาหารไทย เดินไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ถูกลูกค้าผิวขาวรายนี้ลุกขึ้นทำร้ายทั้งชก ทั้งต่อยเตะ จนกองไปกับพื้น ทางลูกค้าและพลเมืองดีต่างเข้าพาตัวผู้ก่อเหตุออกไป แล้วแจ้งตำรวจมาจับกุมทันที

An owner of the small family-run restaurant, Sarah told me the susp said he did what he did b/c of a death in the family.

Sarah says this has never happened in the decades of being in business & feels like #StopAsianHate.

She’s grateful for the men who helped save the day! pic.twitter.com/lL4XvYDqFJ

— Dion Lim (@DionLimTV) November 14, 2022