สาวพลเมืองดีไม่กังวล เข้ารับทราบข้อหา หลังเข้าไปช่วยหญิง ถูกนายแบบหนุ่มทำร้าย แต่กลับถูกแจ้งความกลับ ยันถ้าเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้า ก็จะไปช่วยเหมือนเดิม

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 พ.ย. ที่ สน.ดินแดง นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ ‘กัน จอมพลัง’ พร้อมด้วย น.ส.ศศิมา หรือตาล เทียมตรี อายุ 28 ปี พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือ สาวที่ถูก นายแบบ Take Me Out ทะเลาะและทำร้ายร่างกาย ลากไปกับพื้นจนเสื้อหลุด ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว กลับถูกนายแบบหนุ่ม และแฟนสาวแจ้งความเรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่มีการโพสต์คลิปลงโซเชียล

นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า ตนพร้อมทนายความ พา น.ส.ศศิมา เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา หลังตำรวจ สน.ดินแดง ออกหมายเรียกในข้อหาหมิ่นประมาท และ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยระบุเป็น ร่วมกันหมิ่นประมาท เนื่องจากในวันเกิดเหตุตาล และโฟม เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ ลงไปช่วยพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ ซึ่งทางฝั่งของตาลในวันนี้รับทราบข้อกล่าวหาเพียง ข้อหาหมิ่นประมาทเท่านั้น ส่วน พรบ.คอมพิวเตอร์ นั้น อยู่ระหว่างให้ทนายความช่วยตรวจสอบก่อน

ขณะที่ นายกฤษฎา โลหิตดี หรือ ทนายโนบิ เผยในมุมของข้อกฎหมายที่ทางฝั่งของนายแบบหนุ่มและแฟนสาว ได้แจ้งความ ตาลและโฟม ในส่วนของข้อหา พรบ.คอมพิวเตอร์ นั้น ยังไม่เข้าข่ายความผิด เนื่องจาก ไม่มีการนำเข้าข้อมูลอันเท็จ และ หากมีความผิดข้อหาหมิ่นประมาท แล้วนั้น จะไม่เป็นความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์

ในส่วนที่คู่กรณีได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันหมิ่นประมาท กับตาลและโฟมนั้น เบื้องต้นได้โต้แย้งในเรื่องนี้กับทางพนักงานสอบสวนไป เนื่องจากในวันเกิดเหตุโฟมไม่ได้ร่วมกระทำการหมิ่นประมาทแต่อย่างใด เพียงแต่ลงไปเป็นเพื่อนเท่านั้น และนำโทรศัพท์บันทึกคลิปเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น และขอให้มีการสอบสวนโฟมในฐานะพยานเพิ่มเติมก่อน เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

ด้าน น.ส.ศศิมา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุทั้งนายแบบหนุ่ม และแฟนสาวไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยแต่อย่างใด แต่มีการติดต่อผ่านทนายความ ตนไม่ได้กังวลอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ และไม่ได้รู้สึกเสียดายที่วันนั้นตัดสินใจเข้าไปช่วย พร้อมยืนยันว่า หลังจากนี้ หากเห็นเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นซึ่งหน้าอีก ก็จะเข้าไปช่วยเหมือนเดิม