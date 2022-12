เขินไม่ไหว! มิ้นท์ I Roam Alone เปิดตัวแฟนหนุ่มต่างชาติ เผยปีหน้าไม่อะโลนแล้ว แฟนคลับยินดีแบบรัว ๆ

เป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับ ‘มิ้นท์’ I Roam Alone หรือ มณฑล กสานติกุล เจ้าของช่องยูทูบ I Roam Alone ที่มีผู้ติดตามกว่า 3 ล้านคน โดยเรามักจะเห็นมิ้นท์เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวคนเดียวเสมอ บอกเลยว่าตอนนี้มีเซอร์ไพรส์ เพราะมิ้นท์ไอโรมจะไม่อะโลนแล้ว

เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค. 65) มิ้นท์ได้โพสต์ฉลองวันเกิด พร้อมรูปคู่เปิดตัวแฟนชาวต่างชาติ เขียนแคปชันบรรยายสุดหวาน ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่แสดงความยินดีแบบรัว ๆ โดยมีแคปชันว่า

“ของขวัญวันเกิดปีนี้ คือ การได้พาตัวเองไปที่ชอบที่ชอบ ทั้งการเดินทางที่ชอบ ภูเขาไฟระเบิดตู้มๆที่ชอบ และได้อยู่กับคนที่ชอบ ปีหน้าไอโรมไม่อะโลนละน้า อิอิ จะว่าไป 10 ปีที่ผ่านมาของไอโรมอะโลน มิ้นท์ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวเลยนะ การได้แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางกับทุกคน ก็เหมือนการที่มีทุกคนเดินทางไปด้วยกัน

ต้องขอบคุณทุกคนพี่น้องๆแล้วก็ลูกๆหลานๆ (555 เป็นป้ามิ้นท์แล้ว) ที่ยังอยู่ด้วยกันถึงวันนี้ ถ้าไม่มีทุกคนที่สนับสนุน มิ้นท์คงไม่ได้ทำในสิ่งที่รักแบบนี้ ดีใจที่ได้เติบโตไปด้วยกัน หรือจะเรียกว่าแก่ไปด้วยกันก็ได้นะ เลิฟ

On my birthday, I’m right where I belong, I surely have made a thousand mistakes in my life, but I must have made some decisions right, For today I get to do what I love, with who I love, And be able to share this journeys with everyone. I roam alone but… never alone Love”

ขอบคุณที่มา Facebook