วิวาห์ฟ้าผ่า อกหักรอบ 2! ซง จุงกิ ประกาศแต่งงาน Katy Louise Saunders เผยข่าวดี ภรรยาตั้งครรภ์แล้ว พร้อมขอบคุณแฟน ๆ ที่ค่อยสนับสนุนมาโดยตลอด

บันเทิงเกาหลีวันนี้ นับได้ว่าทำให้สาว ๆ ทั่วโลกอกหักกันถ้วนหน้า หลังมีการประกาศข่าวช็อก 2 เด้งของซุปเปอร์สตาร์ที่เรียกว่า สามีแห่งชาติเกาหลีอย่าง ซง จุงกิ ประกาศผ่านแฟนคาเฟ่อย่างเป็นทางการของตนเอง ว่ากำลังจะเริ่มต้นใหม่กับแฟนสาว Katy Louise Saunders

ทั้งยังแจ้งข่าวดี ว่าที่เจ้าสาวตั้งครรภ์แล้วอีกด้วย เล่นเอาแฟนคลับอกหักกันเป็นแถบ โดยมีใจความระบุว่า “สวัสดีครับ นี่คือจุงกิเองครับ วันนี้ผมมาทักทายทุก ๆ คน เพราะผมต้องการแบ่งปันคำสัญญาที่มีความสุขและมีค่ามากกว่าสิ่งใดให้ทุกคนได้ทราบกัน ผมสัญญากับ Katy Louise Saunders ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต เธอคอยยืนเคียงข้าง สนับสนุนผม และใช้เวลาอันมีค่าร่วมกับผมมาโดยตลอด”

“เธอเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา เป็นคนมีเหตุผล และมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจนผมนับถือและชื่นชมมาตลอด ผมขอบคุณเสมอ เป็นเพราะเธอถึงทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น เรามีความฝันว่า จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกัน ทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ”

“เราพยายามอย่างมากที่จะรักษาสัญญาของกันและกัน และขอบคุณทุกสิ่งที่เราได้ต้อนรับอีกหนึ่งชีวิตใหม่อันมีค่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราสองคนด้วย ดังนั้น ในวันนี้ ด้วยความรักอันลึกซึ้งที่เรามีให้กัน เราสองคนกำลังเดินทางไปจดทะเบียนสมรสเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ ในตอนนี้เราสองคนจะเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามโดยหันหน้าไปทางเดียวกัน”

“ผมขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนจากส่วนลึกของหัวใจที่สนับสนุนผมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะทำงานและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อเป็นนักแสดงและเป็นคนที่ดีขึ้นตามความปรารถนาของทุกคน Ki Aile (แฟนคลับของซงจุงกิ) ตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานในวงการแสดง ผมหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข จนกว่าวันที่เราจะได้เจอกันใหม่ครับ”

สาวเคธี สาวชาวอังกฤษลูกครึ่งอิตาลี อดีตดาราดังวัย 38 ปี ที่ฝากผลงานหลายเรื่อง เช่น Lizzie Maguire , Borgia: The Most Corrupt Pope in History, The Third Person, Scorpion King และอื่น ๆ ทั้งยังเคยได้รับรางวัล Most Promising Actress award at the 2007 อีกด้วย

สาวเคธีถือเป็นสาวคนแรกที่เปิดตัวคบหากันหลังเขาหย่าขาดจากนางเอกรุ่นพี่คนดัง ซึ่งทั้งคู่พบกันผ่านเพื่อน และเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ซงจุงกินั่นเอง

