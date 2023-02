ยูทูบเบอร์สาวผิวดำ โดนจวกยับ ! หลังพูดเหยียดหญิงโดมินิกัน โคลัมเบีย ไทย ฟิลิปปินส์ ว่าไม่มีการศึกษา พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ผู้ชายเลยเลือก

กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อมีคนตัดคลิปวิดีโอบางส่วนจากช่องยูทูบ DailyRapUpCrew ซึ่งเป็นรายการพอดแคสที่มีเนื้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความรัก โดยเฉพาะในกลุ่มคนผิวสี Black community มีพิธีกรหลักเป็นผู้ชาย 3 คน และจะเชิญแขกรับเชิญเวียนเรื่อยๆ

ตอนที่ตกเป็นดราม่าคือ The Rise of the “Sassy Men Apocalypse”! พฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายความเป็น Sassy men (คือผู้ชายที่หยาบคาย ไม่ให้เกียรติคนอื่น)

ทางฝั่งผู้ชายและแขกผู้หญิงก็ถกเถียงประเด็นนี้กันไป จนกระทั่งมาถึงประเด็นเรื่องมาตรฐานการเลือกผู้ชายของผู้หญิงในอเมริกาที่ค่อนข้างสูง เลยทำให้ผู้ชายเลือกที่จะไปเดทกับผู้หญิงต่างชาติมากกว่า หญิงคนหนึ่งกล่าวว่า “ลองไปไล่ดูพาสปอร์ตผู้หญิงต่างชาติแต่ละประเทศที่ผู้ชายพวกนั้นเดทด้วยสิ ส่วนใหญ่ก็มาจาก โดมินิกัน โคลัมเบีย ฟิลิปปินส์ และไทย พวกนี้พูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากเลยนะ แถมไม่ค่อยมีการศึกษาด้วย เพราะชอบผู้หญิงแบบนี้กันยังไงล่ะ เกิดมาเพื่อเป็นแค่เมีย พวกเธอเลยชอบ”

ทำเอาฝั่งผู้ชายต้องช่วยตบ ๆ แก้ต่างให้ดีขึ้น บอกว่าเพราะครอบครัวเขาสอนให้รักและให้เกียรติสามีต่างหาก ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ไปเดือนกว่าแล้ว แต่ก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมา

คอมเมนต์ส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ บอกว่า “มันตลกมากนะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของเรา ศึกษาให้ดีก่อนที่คุณจะเริ่มทำลายประเทศอื่น” ส่วนคอมเมนต์อื่น ๆ ก็แซ่บไม่แพ้กัน บางคนบอกว่า “ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ ที่ได้ฝึกอบรมให้พวกอเมริกานะ”

หรือ “ฉันเห็นคลิปวิดีโอนี้ใน tiktok ผู้หญิงคนนั้นดูถูกประเทศโคลอมเบีย ฟิลิปปินส์ และไทย ตอนนี้คนฟิลิปปินส์ก็โกรธมากที่บอกว่าผู้หญิงฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้น้อย ฮ่าๆ ฉันแค่อยากบอกให้เธอทำการบ้านก่อน เพื่อที่เธอจะได้ “คิดก่อนพูด”