คนทำแห่ค้านกฎ ล่าสุดผู้กำกับดัง บาส นัฐวุฒิ, เต๋อ นวพล, บริษัทหนัง ถอนตัว ร่วม #แบนสุพรรณหงส์ รัวๆ

จากกรณีวิจารณ์ร้อน เกี่ยวกับเกณฑ์คัดเลือกผลงานเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม เอื้อค่ายใหญ่ จนทำให้เหล่าคนทำหนังออกมาโวย ด้านรองประธานสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ทนไม่ไหว ร่อนจดหมายลาออก

นำมาซึ่ง #แบนสุพรรณหงส์ ล่าสุดคนทำหนังแสดงจุดยืนเกณฑ์คัดเลือกไม่เป็นธรรม ประกาศถอนตัวจากการเข้าชิง และร่วมรับรางวัลดังกล่าวรัวๆ

ทั้งนี้ผู้กำกับและนักเขียนบทชื่อดัง “เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์” ได้ออกมาประกาศเดือดกลาง Facebook ขอถอนตัวออกจากงานสุพรรณหงส์

“ในตำแหน่งผู้กำกับและผู้เขียนบท fast & feel love ผมขอถอนตัว จากการได้รับสิทธิ์ในการถูกคัดเลือกเพื่อได้รับการพิจารณาในรางวัลสุพรรณหงส์ในปีนี้ เพราะโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับกติกาและเงื่อนไขครับ / ขอบคุณครับ”

ล่าสุด “บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ“ ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ชื่อดัง ได้ออกมาประกาศขอถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ด้วย

“ผมในฐานะผู้กำกับ/ทีมเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง One for the Road ขอถอนชื่อของตัวเองจากการได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าชิงรางวัลผู้กำกับและผู้เขียนบทของรางวัลสุพรรณหงส์ในปีนี้

จนกว่าทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจะมีมติในการเปลี่ยนแปลงกฏกติกาในการคัดเลือกหนัง และมองเห็นคุณค่าของภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องและทีมงานทุกคน ศิลปะที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเล็กหรือใหญ่ แต่ต้องพิสูจน์ด้วยพื้นที่ในใจคนดูครับ”

ไม่เพียงแค่นั้น ยังมี “ปิ๊ง อดิสรณ์” ผู้กำกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส๒ แสดงจุดยืนและถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ย้ำเป็นการตัดสินใจส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท



เช่นเดียวกับ “คงเดช จาตุรันต์รัศมี” ผู้กำกับภาพยนตร์ ” Faces of Anne” ก็ร่วมออกมาถอนตัว

” Faces of Anne เป็นภาพยนตร์สตูดิโอ การส่งชื่อเสนอรางวัลจึงเป็นสิทธิ์ของสตูดิโอ แต่ขอใช้สิทธิส่วนตัวในการไม่ร่วมสังฆกรรมกับรางวัลสุพรรณหงส์ในกติกาสกปรกที่พยายามลักลอบทำมาหลายปีแล้ว ลำพังหนังไทยทุกวันนี้ก็โดนด้อยค่ามากพอแล้ว แต่การด้อยค่ากันเองนี่ทุเรศเกินทนจ้ะ #แบนสุพรรณหงส์”

อย่างไรก็ดี จ๋าย ไททศมิตร และ ณัฏฐ์ กิจจริต ที่ได้รางวัลไปในการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ปีล่าสุดอย่าง #4Kings ก็ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์เข้าชิง และยินดีให้ทางสมาพันธ์เอารางวัลคืนไปทั้งหมดได้ด้วยความเต็มใจ



ตลอดไปจน คนร่วมวงการภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดง คนเขียนบท ตลอดไปจนถึงทีมเบื้องหลัง ก็ประกาศแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ว่าจะไม่ร่วมรับรางวัลสุพรรณหงส์

นอกจากนี้ “นุชชี่ อนุชา” ในฐานะนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอย่าง มะลิลา, อนธการ ไม่รอช้าได้ออกมาชี้แจง รวมถึงจะไปประชุมและแก้ไขปัญหากับทางสมาพันธ์ในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.)