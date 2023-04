อย. เตือน เครื่องสำอางเกาหลี SEEDBEE 3 รายการพบสารห้ามใช้ 2 ตัวเป็นสารก่อมะเร็ง ขอให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยความระมัดระวังด้วย

วันที่ 3 เม.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเรื่อง ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ โดยระบุว่า ได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางนำเข้าไปตรวจวิเคราะห์ พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 3 รายการ จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอาง ดังนี้

1.SEEDBEE WATER COLORING MEDIUM BROWN เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500007929 ผู้ผลิต SOKY C&T CO., LTD. (เกาหลีใต้) ผู้แทนจำหน่าย บริษัท มาลาคี จำกัด 2.SEEDBEE WATER COLORING WINE BROWN เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500007928 ผู้ผลิต SOKY C&T CO., LTD. (เกาหลีใต้) ผู้แทนจำหน่าย บริษัท มาลาคี จำกัด

และ 3.MIELLE PROFESSIONAL BLONDIE ANNE TREATMENT COLOR CREAM 9NY (NAVY) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6300034730 ผู้ผลิต JPS COSMETICS CO.,LTD. (เกาหลีใต้) ผู้นำเข้า บริษัท ไดเมนชั่นแฮร์ จำกัด

สารห้ามใช้ที่ตรวจพบ ได้แก่ o-Aminophenol และ m-Phenylenediamine ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ข้อแนะนำ คือ 1.ขอให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง

ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน

และ 2.หากสงสัยว่าเป็นเครื่องสำอางเคยถูกประกาศผลวิเคราะห์ว่าพบสารห้ามใช้ สามารถสืบค้นในเว็บไซต์ กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง หัวข้อ เครื่องสำอางอันตราย ซึ่งจะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ พร้อมภาพผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน