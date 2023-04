แหม เล่นกันแบบนี้เลยหรือ เดฟ เลดั๊ค เกรียนใส่ บัวขาว บัญชาเมฆ อีกครา เอารูปลูกตัดแปะใส่หน้ายอดนักชก ชาวเน็ตศอกกลับ รัวนิ้วพิมพ์จิ้มสาดด่า ถล่มทลาย

วันที่ 9 เม.ย.2566 Dave Leduc หรือ เดฟ เลดั๊ค นักมวยชาวแคนาดา ดีกรีแชมป์เลธเหว่ย หรือ มวยพม่าคาดเชือก รุ่นครุยเซอร์เวต ได้สร้างความเกรียนใส่บัวขาว บัญชาเมฆ จนเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกครั้ง

โดยเดฟได้โพสต์ภาพอุ้มลูกตัวเอง แต่ตัดหน้าลูก เอาหน้าบัวขาวไปใส่แทน พร้อมเขียนข้อความว่า Going to play at the park with my son แปลเป็นไทยว่า ไปเล่นที่สวนสาธารณะกับลูกชายฉัน

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่วา มีคนเข้ามาวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก โดนทางเดฟ ได้ท้าทายบัวขาวมาหลายครั้งแล้ว เป็นที่ฮือฮาในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมาก