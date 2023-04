วันแรกสงกรานต์ 2566 คึกคักทั่วไทย คนไทย-นักท่องเที่ยว ฉลอง “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2023” สุดมันส์ สมการรอคอย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แลนด์มาร์กสงกรานต์ทั่วประเทศ

ประมวลภาพบรรยากาศแลนด์มาร์กเทศกาลสงกรานต์ทั่วไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศ ในงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2023 สงกรานต์มหาบันเทิง” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบสมการรอคอย โดยมีคนไทย-นักท่องเที่ยวทั่วโลก พกปืนฉีดน้ำมาร่วมฉลองสงกรานต์ทั่วไทยกันอย่างคึกคัก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

แม้สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ คาดการณ์ว่าจะร้อนจัดมีอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาก็ตาม หลายครอบครัวหนีร้อนมาตากแอร์เย็น เดิน ช้อป-ชิมของอร่อยภายในศูนย์การค้าคับคั่ง โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ นอกจากจะมีจุดเล่นน้ำ Water festival รวมศิลปินดังมากมายแล้ว ยังมีงาน Summer market ที่รวมสตรีทฟู้ดร้านดังของดีแต่ละพื้นที่มาไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระวัดดัง การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และโชว์การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย

เซ็นทรัลพัฒนา และพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ผลักดันสงกรานต์ไทยขึ้นแท่นเทศกาลระดับโลก เป็นหนึ่งในลิสต์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาในช่วงหน้าร้อน ด้วยความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมความบันเทิงที่ผสานทั้งมิติของวัฒนธรรมและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

อาทิ Water festival จุดเล่นน้ำที่ดีที่สุดใจกลางเมืองที่เซ็นทรัลเวิลด์ 14-16 เม.ย. มันส์ไปกับ Superfluid เทศกาลดนตรีระดับโลกท่ามกลางสายน้ำ, มันส์ทั้งครอบครัว POKÉMON WATER FESTIVAL กับโปเกมอนสุดน่ารัก กิจกรรมสรงน้ำพระ, สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ชมการแสดงโขน, เที่ยวตลาดย้อนยุค พร้อมไฮไลต์ที่ห้ามพลาดทั่วประเทศ

อาทิ เซ็นทรัล ภูเก็ต งานบิ๊ก ไอซ์แลนด์ วอเตอร์ฟัน อีดีเอ็มปาร์ตี้ใหญ่ที่สุดของเกาะ 12-16 เม.ย. , เซ็นทรัล พัทยา งานสงกรานต์วันไหล เฟสติวัล อัดแน่นศิลปิน- ดีเจดัง 5-19 เม.ย., ฟรีคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัล โคราช กับงาน PEPSI Presents Songkran Korat 2023 มันส์ ไร้แอลกอฮอลล์ กับศิลปินดัง 13 เม.ย. FREEHAND , THE YERS /

14 เม.ย. WHAL & DOLPH , จุลโหฬาร / 15 เม.ย. SAFEPLANET , แหลม สมพล / 16 เม.ย. SEASON FIVE , POLYCAT ตั้งแต่ 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศูนย์ฯ, เซ็นทรัล ขอนแก่น สนุกสุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ต LEO SPLASH FEST #รวมพลคนมันส์สาด13-16 เม.ย.พบศิลปิน อาทิ Ink Waruntorn , ETC , The Richman Toy, เซ็นทรัล หาดใหญ่สงกรานต์เฟสติวัล ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

12-16 เม.ย. พบศิลปิน อาทิ Buddha Bless, EBOLA, Sweet Mullet, เซ็นทรัลเชียงใหม่ สงกรานต์ ฟัน เฟส 2023 เเลนด์มาร์คใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ 13-15 เม.ย. พบศิลปิน อาทิ 14 เม.ย. POTATO , F.HERO / 15 เม.ย. BODYSLAM, เซ็นทรัล เชียงราย คอนเสิร์ต Chang Songkarn NEON Party 13 เม.ย. Potato / 14 เม.ย. Big Ass / 15 เม.ย. Paper Plane เซ็นทรัล เวสต์เกต งาน Westgate Songkran Concert 2023 จุดเล่นน้ำสุดมันส์ของชาวนนทบุเรี่ยน พบคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง

13 เม.ย. โจอี้บอย / 14 เม.ย. อะตอม ชนกันต์ / 15 เม.ย. Getsunova ตั้งแต่ 17:00 – 21:30 น. (ชมฟรี รับบัตรตั้งแต่ 7-15 เม.ย.) หรือจนกว่าบัตรจะหมด – ไฮไลต์สาขาอื่นๆ อาทิ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชมโขนบ้านนราศิลป์ นางเลิ้งที่หาชมยาก 13 เม.ย., เซ็นทรัล ศาลายา โขนจิ๋ว จาก รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร 13-14 เม.ย.,

เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ จัดงาน “วิลล์ธารา นครามงคล” สักการะ หลวงพ่อลอยน้ำ 3 พี่น้อง ถ่ายรูปเช็คอินเรือนไทยริมน้ำ 11-18 เม.ย.,เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โชว์เต้นบาสโลปล้านนากว่า 500 คน มากที่สุดในภาคเหนือ 14 เม.ย., เซ็นทรัล ระยอง ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ลั้นลา ผ้าขาวม้าไทย 15 เม.ย., เซ็นทรัล อยุธยา ขบวนแห่นางสงกรานต์บนรถ ตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ รอบเมืองและชมช้างเล่นน้ำสงกรานต์ 13 เม.ย.เซ็นทรัล อุดร ประกวด “ส้มตำมหาบันเทิง” 14 เม.ย., เซ็นทรัล สุราษฎร์ การแสดงว่าวนานาชาติเเชมป์โลกกว่า 50 ตัว 14-17 เม.ย. 66 แลนด์มาร์กรับพลังมหามงคล รุ่งรับสงกรานต์ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ คลิก bit.ly/3UlWmkG

พิกัดไฮไลต์ #สาดน้ำมันส์ดนตรีมหาบันเทิงฟรี ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย ภาคใต้ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่ ภาคอีสาน เซ็นทรัล อุบลราชธานี, พิษณุโลก, ขอนแก่น, โคราช, อุดรธานี ภาคเหนือ เซ็นทรัล เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ลำปาง ภาคตะวันออก เซ็นทรัล พัทยา, ศรีราชา, ชลบุรี, ระยอง และจันทบุรี ดูรายละเอียด คลิก http://bit.ly/3ZlfVKX ###

