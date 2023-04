ไฮไลต์ความมันส์จาก แลนด์มาร์กสงกรานต์ทุกภูมิภาคของไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2023 สงกรานต์มหาบันเทิง”

วันที่ 14 เม.ย.2566 รวมไฮไลต์ความมันส์จาก แลนด์มาร์กสงกรานต์ทุกภูมิภาคของไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ในงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2023 สงกรานต์มหาบันเทิง” ยิ่งใหญ่ เต็มรูปแบบ ตั้งแต่เช้า-ค่ำ การันตีความมันส์ทุกภาคทั่วไทย ที่สงกรานต์เซ็นทรัล

Music Festival สุดมันส์ จากทุกภาคทั่วไทย จุดเล่นน้ำแลนด์มาร์กของจังหวัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย

1.สงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ คึกคัก นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเล่นน้ำนับแสน สุดมันส์ สมเป็น The Best Songkran Landmark of Thailand มันส์กับงาน SUPERFLUID centralwOrld x 4Nologue คอนเสิร์ตระดับโลก และ POKÉMON WATER FESTIVAL วันนี้วันแรก

2.เซ็นทรัล เวสต์เกต สุดมันส์ในงาน Westgate Songkran Concert 2023 13-15 เม.ย.66

3.Central Phuket Big Island Water Fun 2023 ความมันส์และความสนุก คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง,Top international DJs, EDM เฟสติวัล สนุกสุดเหวี่ยง 5 วัน 5 คืน วันนี้ – 16 เม.ย.66 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

4.ภาพบรรยากาศ งาน Suratthani Songkran Festival 2023 เมื่อคืนที่ผ่านมา (13 เม.ย.) ปาร์ตี้สงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด

5.เซ็นทรัล หาดใหญ่ กับ HATYAI SONGKRAN FESTIVAL 2023 ฟรีตลอดงาน ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาค

6.เซ็นทรัล นครศรีฯ ปลดปล่อยความมันส์แบบเต็มพิกัดได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป แล้วมาเจอกัน วงกลม, sarah salolah, txrbo และดีเจสุดมันส์ ที่ลานกิจกรรมด้านหน้า

7.เซ็นทรัล โคราช เริ่มแล้ว Pepsi Presents Songkran Korat 2023 สนุกไปกับอุโมงค์น้ำ พร้อมเทศกาลอาหารสุดคึกคัก และชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ทุกวัน 13-16 เม.ย.66

8.เซ็นทรัล ขอนแก่น บรรยากาศความมันส์สงกรานต์วันแรก รวมพลคนมันส์สาด Splash Fest ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ 4 วันรวด 13-16 เม.ย.66

9.เซ็นทรัล ระยอง RAYONG SONGKRAN FESTIVAL 2023 สาดน้ำมหาบันเทิง ทะเลโฟมขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 18.00 – 24.00 น.

10.เซ็นทรัลจันทบุรี บรรยากาศงานสงกรานต์กลางคืนครั้งแรก จัดเต็มแสงสีเสียงและศิลปินดัง สนุกสุดมันส์ให้ชาวจันทบุรี

11.เซ็นทรัล พิษณุโลก ในงาน Phitsanulok Songkran Night Party 2023 ปาร์ตี้คอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมาย เข้าฟรี เจอกัน 13-15 เม.ย. 66 เวลา 17.00 เป็นต้นไป

12.เซ็นทรัล เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศ SONGKRAN FUN FEST 2023 วันแรก ม่วนขนาด สาดน้ำกันแบบ Non Stop ที่แลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ

13.เซ็นทรัล เชียงราย Songkran Neon Party สาดความสุข สนุกทุกโมเมนต์ งานยังเหลืออีก 2 วัน ห้ามพลาดเด็ดขาด 13-15 เม.ย.66 นี้

14.เซ็นทรัล ลำปาง สนุกกับงาน Songkran Lampang Peak Mak เปียกให้สุด สนุกให้สุดเหวี่ยง

15.เซ็นทรัล อยุธยา งาน Central Ayutthaya Songkran Summer Beach Party ยิ่งใหญ่ สนุกกันแบบ Non-Stop ท้าลมร้อนไปกับฟรีคอนเสิร์ตสุดมันส์ ศิลปินชื่อดัง 4 วันจัดเต็ม 13-16 เมษายน 2566

