สุดแซ่บ อร่อยจนถูกยอมรับ ส้มตำคว้าอันดับ 6 สลัดที่ดีที่สุดในโลก หนึ่งในอาหารไทยยอดนิยม จากเว็บ TasteAtlas เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดัง



“อาหารไทย” ถือเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง แกงมัสมั่น รวมไปถึงเมนูเด็ดอย่าง “ส้มตำ” ที่ทั่วโลกต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย มีความเป็นเอกลักษณ์

จนล่าสุดเว็บไซต์ Taste Atlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหาร และรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ได้จัดอันดับ “10 Best Rated SALADS in the World” หรือ สลัดที่ดีที่สุดในโลก



โดยผลคะแนนรีวิวจากทั่วโลกพบว่าอาหารไทยติด Top 10 จำนวน 2 เมนูในหมวดนี้ ได้แก่ “ส้มตำ” อยู่ในอันดับที่ 6 ส่วน “พล่ากุ้ง” ติดอันดับที่ 9

ทั้งนี้ ทาง TasteAtlas เผยว่า ส้มตำส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอีสานของไทย แม้ว่ามีคนแนะนำว่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในประเทศลาวก็ตาม ส้มตำใช้มะละกอดิบ ฝานเป็นเส้นบาง ใส่ถั่วลิสงคั่ว มะเขือเทศ กระเทียม พริกชี้ฟ้า น้ำปลา กุ้งแห้ง น้ำตาลปี๊บ น้ำมะนาวหรือน้ำมะขาม และยังสามารถเพิ่มเติมวัตถุดิบต่างๆได้อีกมากมาย

ไม่เพียงเท่านั้นยังมีความหวานและความเผ็ดแตกต่างกันไป มีขายตามร้านอาหาร และแผงลอยริมถนนให้ลูกค้าได้เลือกอย่างหลากหลายปรับเปลี่ยนส่วนผสมได้ตามความชอบ ถือเป็นเมนูสลัดที่เรียบง่าย ได้รับความนิยมไปทั่วโลก