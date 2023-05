รายงานการจับกุม นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 15 คน ฐานปิดถนนประท้วง งานนิทรรศการแฟชั่น Met Gala ประจำปี 2023 ด้านชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น

วันนี้ (2 พ.ค.66) ณ งานนิทรรศการแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ประจำปี ที่คนรักแฟชั่นทั่วโลกจับตามองอย่าง Met Gala ประจำปี 2023 มีเหล่าคนดังในธุรกิจบันเทิง นักร้อง-นักแสดง มาร่วมงานมากมาย ซึ่งคอนเซปต์งานนิทรรศการประจำปีนี้คือ “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” เพื่อยกย่องผลงานหนึ่งในดีไซเนอร์ที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์แฟชั่น

นอกจากการประชันแฟชั่นสุดปังของเหล่าคนดังแล้ว ยังมีรายงานว่ามีกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมออกมาประท้วงอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกด้วย

people are protesting in front of Paris Hilton’s car rn #MetGala pic.twitter.com/GGjOHR6sVC

เมื่อรถของ “ปารีส ฮิลตัน” (Paris Hilton) เคลื่อนตัวเข้าสู่งาน Met Gala 2023 ในช่วงบ่าย เพียงครู่เดียวเหล่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมก็เดินลงถนนทันที

เหล่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนนั่งเรียงแถวขวางขบวนรถของเหล่าดาราที่มาร่วมงาน Met Gala 2023 มีทั้งเสียงโห่ร้องตะโกน และมีป้ายการประท้วงเขียนข้อความว่า “คน 1% กำลังทำลายสภาพอากาศ”

BREAKING: Climate activists shut down celebrity traffic outside the #MetGala trapping @ParisHilton in van.

The 1% is killing the climate and must pay what they owe.#TaxtheRich #MetGala pic.twitter.com/rQQJK1DycF

— New York Communities for Change (@nychange) May 2, 2023