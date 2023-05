แล้วแกจะแรงเพื่อ! Prime แชร์ทวีตเก่าของ Netflix ไหนว่ารักคือการแชร์พาสเวิร์ด ทำไมตอนนี้ถึงได้ห้าม แถมยังเก็บตังค์เพิ่ม

ทำเอาสายหารเจ็บปวดไปตาม ๆ กัน หลังทาง Netflix สตรีมมิ่งรายใหญ่ของโลก เตรียมหยุดการแชร์บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันในหลายประเทศ ถ้าต้องการแชร์บัญชีกับบุคคลอื่นจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 99 บาทต่อเดือน

ล่าสุด ทางบัญชีทวิตเตอร์ของ Prime Video UK ได้ร่วมวงพูดถึงเรื่องนี้ โดยการตอบกลับโพสต์ทวิตเตอร์ของ Netflix ที่เคยทวีตไว้ตั้งแต่ปี 2017 ว่า “Love is sharing a password. (รักคือการแชร์รหัสผ่าน)”

โดยทาง Prime Video ได้แนบรูปหน้าโปรไฟล์ของ Prime Video ที่มีผู้ใช้ร่วมกัน 6 บัญชี พร้อมกับข้อความว่า ” Who’s watching? (ใครกำลังดูอยู่)”

โดยแต่ละบัญชีมีชื่อแตกต่างกัน สามารถอ่านเรียงเป็นประโยคได้ว่า “Everyone Who Has Our Password ♥ (ทุกคนที่มีรหัสผ่านของเรา)” เท่านั้นไม่พอ ทาง Prime Video ยังเลือกเน้นตรงคำว่า Everyone (ทุกคน) อีกด้วย

เรียกได้ว่าการพาดพิงครั้งนี้โดนใจชาวเน็ตหลายคน เพราะ ทางPrime สามารถสร้างได้ 6 โปรไฟล์ และมีค่าบริการเพียง 149 บาทต่อเดือน “ตบหน้า Netflix หนักมาก ฮ่า ๆ”, “ฮ่าฮ่า ทำได้ดีมาก นี่คือมหากาพย์”, “นี่แหละ ทำไมฉันจึงรัก Prime Video”