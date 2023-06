ตัวแทนแฟนคลับทั่วโลกของ ‘เตนล์ ชิตพล’ บ้านแฟนเบส 10 ประเทศ ประกาศเลิกสนับสนุนงานวงจากต้นสังกัด SM Ent. ร้องปฏิบัติ ‘เตนล์’ ดีกว่านี้

เรียกร้องกันอยู่เรื่อย ๆ สำหรับ 10vely แฟนคลับของไอดอลมากความสามารถ ‘เตนล์ ชิตพล’ หนุ่มไทยที่ไปตามความฝันไกลถึงประเทศเกาหลีใต้ เป็นบอยแบนด์ภายใต้สังกัด SM Ent.

และหากใครตามข่าวคราววงการ K -POP มาตลอด โดยมองตามหลักความเป็นจริงก็คงทราบดีว่า ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง SM Ent. ปฏิบัติต่อศิลปินแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์อยู่มากมายมาตลอดหลายปี

เตนล์ เองก็เป็นหนึ่งคนที่แฟนคลับออกมาเรียกร้องว่า ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นค่ายทิ้งให้ติดอยู่ในเซี่ยงไฮ้ช่วงล็อกดาวน์ อยู่ที่จีนนานเกือบปี

หรือการส่งคำร้องต่อ SM True บริษัทพาร์ทเนอร์ในไทยหลังมีคนอ้างเป็นคนในมีสิทธิ์ ขัดขา-ปัดงาน มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงชัดเจน แต่เรื่องก็เงียบไม่ใครออกมาชี้แจง ทั้งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร

อีกทั้งมีเรื่องการโปรโมทงานขณะที่ เตนล์ ได้รับเลือกจากแบรนด์ SaintLaurent (YSL) ไปงานปารีสแฟชั่นวีก แต่ค่ายไม่โพสต์ ไม่รี ไม่ช่วยไฮป์กระแสเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นแบรนด์ใหญ่ท็อปของโลก ไม่รวม Vlog ในงานที่ปล่อยช้าไปเกือบเดือน

แม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัยของศิลปินในสังกัด ก็ถูกมองข้ามไปเช่นกัน ดังเช่นกรณีล่าสุดที่ เตนล์ และสมาชิกวง WayV โดนแอบถ่ายข้อมูลส่วนตัวในสนามบิน ค่ายก็ไม่ออกมาจัดการอะไรเช่นเดิม

All of 10 languages of our statement

Japanese https://t.co/rjW1AQTxYv

English https://t.co/d5kTNwgSby

Arabic https://t.co/0lX1PjgnKb

Portuguese https://t.co/ThnwUg760H

Spanish https://t.co/NxJbpG9z5B

Vietnamese https://t.co/RGIufB0rya

Thai… pic.twitter.com/XJQmhk4G05

— TEN LEE TEAM (@tenlee_team) June 1, 2023