“เกรต้า” เรียนจบแล้ว! เข้าร่วมกิจกรรม ‘School strike for Climate’ หยุดเรียนประท้วงเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งสุดท้าย พร้อมสู้ต่อไป ลั่น “การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้น”

The guardian รายงาน “เกรต้า ธันเบิร์ก” (Greta Thunberg) ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ นักเคลื่อนไหวเยาวชนที่สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว โดยเธอบอกว่า จะยังคงประท้วงต่อในวันศุกร์ เพราะ ‘การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้น’

หลังจากการประท้วงเดี่ยวในสวีเดนเมื่อ 5 ปีก่อนในปี 2018 เติบโตเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเด็กหลายล้านคนทั่วโลกเข้าร่วม การประท้วงนี้นำไปสู่การเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมทั่วยุโรป สหรัฐฯ และออสเตรเลีย รู้จักกันในชื่อ ‘Fridays for Future’ หรือ ‘School Strike for Climate’

โดยเกรต้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า “วันนี้ฉันเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งหมายความว่าฉันจะไม่สามารถหยุดเรียนเพื่อประท้วงได้อีก นี่เป็นการหยุดเรียนครั้งสุดท้ายสำหรับฉัน ดังนั้นฉันคิดว่าวันนี้ฉันต้องเขียนอะไรบางอย่าง”

ตอนที่เริ่มกิจกรรมในปี 2018 ฉันไม่ได้คาดหวังถึงผลลัพธ์ เราคือเด็กกลุ่มเล็กๆ เราประท้วงติดกันทุกวันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และตัดสินใจประท้วงในทุกวันศุกร์ และเกิดกิจกรรม ‘Fridays for Future’

“มีคนเข้าร่วมมากขึ้น และทันใดนั้นการเคลื่อนไหวทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นทุกวัน” เธอเสริมอีกด้วยว่า “พวกเรามีสิทธิในการพูด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เราต้องการทุกคน”

“ฉันจะประท้วงต่อไปในวันศุกร์ แม้ว่าในทางเทคนิคจะไม่ใช่การหยุดเรียนประท้วงก็ตาม เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น”

อย่างไรก็ดี ต้องขอแสดงความยินดีกับ ‘เกรต้า ธันเบิร์ก’ สำหรับการจบการศึกษาด้วย

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread🧵 pic.twitter.com/KX8hHFDyNG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023