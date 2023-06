โดนด่าเละ ! หนุ่มโสด Take Me Out เผยทัศนคติสุดอึ้ง โดนดับไฟรัว

แตงโม หนุ่มโสด Take Me Out โดนสาว ๆ ปิดไฟหมดแผง แถมโดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับ หลังเผยทัศนคติชายแท้ สุดป่วย ผู้หญิงให้ได้แค่ร่างกาย

กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์หลังคลิปของรายการดัง Take Me Out Thailand ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมากลายเป็นไวรัล

เมื่อ แตงโม หนุ่มอเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยมา 5-6 ปี ซึ่งทัศนคติของเขาก็ทำเอาสาว ๆ ในรายการอึ้งไปตาม ๆ กัน

โดย แตงโม เผยว่า ผู้ชายเป็นผู้สร้าง ผู้หญิงเป็นผู้ตาม, ผู้หญิงควรจะเป็นแม่ศรีเรือน, ผู้หญิงดี ๆ จะมีผู้ชายคนเดียว แต่ผู้ชายต้องการมีหลายคน, ผู้หญิงให้ได้เรื่องทางเพศ ผู้ชายให้ได้เรื่องการดูแล ต้องดูแลปกป้องเป็นสามีที่ดี แต่ถ้าไหวก็เลี้ยงอีกคนได้, ไม่มีอะไรเหมือนกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

แน่นอนว่าโดน BLACK OUT ไปตามระเบียบ เพราะไม่มีสาว ๆ คนไหนรับได้ ก่อนเจ้าตัวจะพูดว่า พูดความจริง แต่ผู้หญิงรับไม่ได้ เลยโดนสาว ๆ ใส่ยับไปอีกดอก

ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วก็อดไม่ได้ เดือดกันยกใหญ่ ใส่หนุ่ม แตงโม กันสนั่น ข้ามวันข้ามคืน หลายคนบอกว่า แนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่มาก ยังพูดไม่จบแต่เถียงทุกคำ ขณะที่บางส่วนก็บอกว่า ดูสีหน้าดีเจต้นหอม ก็ดูออกเลยว่า พยายามข่มอารมณ์สุดๆ