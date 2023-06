ต่างประเทศติดป้ายประกาศเตือนมานาน ขึ้น-ลงบันไดเลื่อน ไม่ควรใส่รองเท้ายาง เสี่ยงโดนดูดง่ายกว่ารองเท้าวัสดุอื่น ๆ

ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน End of the Walk Way เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังขณะก้าวเดินขึ้น-ลงบันไดเลื่อนขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งระวังการเกิดอุบัติเหตุ ล่าสุด ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุสุดช็อก ผู้โดยสารหญิงล้มและถูกบันไดเลื่อนในสนามบินดอนเมืองดูดและหนีบจนขาขาด สร้างความหวาดกลัวไปทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการแถลงการณ์ถึงเหตุผลในการดูดของสถานการณ์นี้ แต่มีการแชร์เหตุการณ์ถูกบันไดเลื่อนดูดจากหลายกรณีที่มีการสวมใส่รองเท้ายางหัวโตและรองเท้าแตะ แม้จะไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ถูกดูดจนขาขาดล่าสุด แต่ทางทีมข่าวสดจะมาอธิบายถึงเหตุผล ทำไมการสวมใส่รองเท้ายางขึ้น-ลงบันไดเลื่อนถึงอันตรายอย่างไม่คาดคิด

แน่นอนว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดสำหรับบันไดเลื่อนและทางเลื่อน คือ พฤติกรรมการเดิน การมองตรงไปข้างหน้าและก้มดูเท้าขณะขึ้น-ลงบันไดเลื่อน และการบำรุงรักษาบันไดเลื่อนอย่างเหมาะสม

ทว่าตามรายงาน สถานีรถไฟและห้างสรรพสินค้าทั่วโลก มีรายงานผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กเล็กที่นิ้วเท้าติดอยู่ในบันไดเลื่อน เนื่องจากใส่รองเท้ายางยี่ห้อดัง เป็นเหตุให้สถานีรถไฟและห้างสรรพสินค้าหลายประเทศทั้งสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอื่น ๆ ประกาศพร้อมติดป้ายเตือน ห้ามใส่รองเท้ายางขึ้นบันไดเลื่อนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายของรองเท้าติดอยู่ที่บันไดเลื่อน

ซีบีเอสเผย หนึ่งในระบบรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างวอชิงตัน เมโทรได้โพสต์โฆษณาเตือนประชาชนไม่ให้สวมรองเท้าดังกล่าวบนบันไดเลื่อน หลังเด็กวัย 4 ขวบใส่รองเท้ายางติดอยู่ที่บันไดเลื่อนที่ห้างสรรพสินค้าทางตอนเหนือของเวอร์จิเนียจน

ตามรายงานที่เผยแพร่ทั่วสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น การติดขัดเกิดขึ้นเนื่องจากจุดขายที่ของรองเท้ายางนั่นคือ ความยืดหยุ่น ความนิ่มสบาย และการยึดเกาะที่ดี รวมถึงบางยี่ห้อมีอัปเปอร์ขนาดใหญ่และออกแบบพื้นรองเท้าแบบซี่ ๆ เป็นเหตุให้รองเท้าดูดพื้นผิวง่ายและติดอยู่ใน “ฟัน” ของบันไดเลื่อน หรือในรอยแตกระหว่างขั้นบันไดและด้านข้างของบันไดเลื่อน

โดยในญี่ปุ่น รัฐบาลเตือนการสวมใส่รองเท้ายาง หลังได้รับรายงานรองเท้าแตะ 39 ชิ้น ติดอยู่ในบันไดเลื่อนตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน อีกทั้งบริษัทในเครือของ Mattel ผู้ค้าปลีกรายหนึ่งในสหรัฐฯ ได้ติดป้ายประกาศใน 3 แห่งเพื่อชี้แนะให้ลูกค้าสวมรองเท้ายางหัวโตหรือรองเท้าแตะแบบคีบให้ใช้ลิฟต์แทนบันไดเลื่อน

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสวมใส่รองเท้าอะไรก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านบันไดเลื่อน กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันรองเท้าติดและดูด คือ หันหน้าไปทางบันไดที่เคลื่อนตัว ถอยเท้าออกห่างจากด้านข้างไม่ให้โดนขนแปรงที่อยู่บริเวณริมขอบซ้าย-ขวา อย่ายืนบริเวณเส้นเหลืองรอบบันไดเลื่อนและก้าวข้ามฟันที่ปลายสุดทางเลื่อน โดยไม่ปล่อยให้เท้าไหลไปเองจนสุดทางเดิน

ขอบคุณที่มาจาก CBS ABC