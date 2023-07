แฟนไทยเป็นปลื้ม “ฟูจิอิ คาเสะ” ร้องเพลง ‘โต๊ะริม’ ของ นนท์ ธนนท์ ในคอนเสิร์ต แถมเจ้าตัวชมเจ้าของเพลงหล่อมาก ก่อนกลับโผล่เที่ยววัด

กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลชั่วข้ามคืน เมื่อ “ฟูจิอิ คาเสะ” นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดังชาวญี่ปุ่น ที่หลายคนอาจคุ้นหูกับเพลงฮิตอย่าง Shinunoga E-Wa และ Matsuri อีกทั้งยังมีทักษะและพรสวรรค์ยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับในแวดวงดนตรีระดับสากล สมฉายาศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุค

ล่าสุดเจ้าตัวก็กำลังจัดทัวร์คอนเสิร์ตเอเชีย โดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น ในคอนเสิร์ต “Fujii Kaze and the piano Asia Tour in Bangkok” ซึ่งจัดในวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

งานนี้ ‘ฟูจิอิ คาเสะ’ ก็จัดเต็มเอาใจแฟนเพลงด้วยโชว์สุดพิเศษมากมาย ทั้งยังร้องเพลงไทยสุดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเพลง ‘โต๊ะริม’ ของศิลปินมากความสามารถอย่าง ‘นนท์ ธนนท์’ อีกด้วย

ท่ามกลางแฟนเพลงที่กรี๊ดหนักมาก สุดฟิน เพราะเจ้าตัวร้องเพลงไพเราะเสียงเอกลักษณ์กินใจ แถมยังโชว์สกิลเปียโนสุดปัง เรียกว่าฟังกันเพลินๆเลยทีเดียว ที่สำคัญยังแอบมีแซวอีกด้วยว่า ตัวเขาเองได้ดู MV แล้ว นักร้องเพลงดังกล่าวหล่อมาก

โดย ‘ตู่ Soundtiss’ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ได้โพสต์วิดีโอขณะที่ ‘ฟูจิอิ คาเสะ’ ร้องเพลง โต๊ะริม ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัว โดยมี นนท์ ธนนท์ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “สาธุครับ”

นอกจากการแสดงคอนเสิร์ตแล้ว ‘ฟูจิอิ คาเสะ’ ก็ได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย ซึ่งโพสต์ในเว็บบล็อกไดอารี่ว่า ไปเที่ยวที่วัดโพธิ์ พร้อมถ่ายภาพสุดชิวกับพระนอน

เรียกว่าเป็นศิลปินอีกคนที่ครบเครื่องจริงๆ ไม่ว่าจะความสามารถทั้งร้อง ทั้งโชว์ ทำเอาแฟนๆใจฟูกันเป็นแถว

ที่มา : @SoundtissST, fujiikaze, CRAYON App